Голландская компания с главным офисом в Женеве выполнит текущие контрактные обязательства, но не будет заключать никаких новых со страной-агрессором. Объемы российской нефти, обрабатываемой Vitol, значительно уменьшатся во втором квартале.

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Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину компания объяснила, что ее закупки российской нефти являлись частью ранее заключенных контрактов.

Украина обратилась к Vitol

Заявление о прекращении торгов российской нефтью появилось после того, как советник президента Украины написал руководителям Vitol и другим торговым трейдерам. Он попросил прекратить деловые отношения с Россией, чтобы перекрыть денежный поток, который помогает финансировать войну.

Давление относительно прекращения сотрудничества с Россией сейчас испытывают многие компании: на них давят украинские дипломаты, общественность, правительства их стран и их акционеры. Так, нефтяные компании BP Plc, Shell Plc и Exxon Mobil Corp. объявили о планах отказаться от своих долей в инвестициях, связанных с Россией – они готовятся к полному разрыву сотрудничества со страной-агрессором. Между тем многие европейские банки ограничили финансирование торговли российскими товарами.

Кто еще покупает российскую нефть

США запретили импорт российских энергоносителей

Однако физический экспорт продолжает поступать на мировые рынки.

При этом многие европейские страны все еще разрешают его импорт.

Нефтепереработчики в Индии и Китае также продолжают покупать российские нефтяные грузы.

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