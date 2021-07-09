Не рекомендуют компанию никому: крупнейшего работодателя США ненавидят собственные топменеджеры

Темнокожие работники, занимающие руководящие должности в Walmart, дают компании очень низкие оценки. Множество топменеджеров сети розничной торговли не рекомендовали бы ни при каких обстоятельствах предприятие своим знакомым.

Такие данные показал внутренний опрос Walmart среди своих сотрудников. Темнокожие составляют около 21% рабочей силы компании.

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Детали опроса Walmart

Компания Walmart вложила миллионы долларов, чтобы нанять и расширить разнообразие работников на своих предприятиях. Они даже построили новый центр, который должен обеспечивать расовое равноправие.

Однако внутренний опрос компании показало, что супервайзеры, старшие менеджеры и руководители никогда бы не рекомендовали Walmart своим друзьям или знакомым.

Опрошенные указывают на то, что имеют неравные права в возможностях карьерного развития, в частности из-за фаворитизма и авторитарной внутренней политики некоторых отделений.

Я работаю здесь более 10 лет, и никогда не советовал Walmart знакомым. Наоборот, только рекомендовал увольняться из компании,

– говорится в одной из анонимных анкет.

Некоторые отзывы были особенно критичными: "Оплата труда, преимущества – неплохо. Но рекомендовать? Никогда и ни при каких обстоятельствах".

Темнокожие работники Walmart не рекомендуют компанию своим знакомым / Фото IStock

Реакция Walmart

Walmart, как и большинство крупных корпораций в США, начал активную кампанию по развитию инклюзивности для своих работников после смерти Джорджа Флойда и массовых протестов по стране.

Сеть, в частности, создала фонд на 100 миллионов долларов с целью борьбы против расизма и открыла Центр расового равноправия. Результаты опроса среди сотрудников в Walmart прокомментировали так:

Это лишь обзорный анализ опроса, поэтому о какой-то репрезентативности говорить рано. Нанимать, развивать и понимать – это основной приоритет нашей компании.

Добавим, что компания Walmart является крупнейшим работодателем в США. На гиганта розничной торговли работает около 1,5 миллиона наемных рабочих.