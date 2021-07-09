Такие данные показал внутренний опрос Walmart среди своих сотрудников. Темнокожие составляют около 21% рабочей силы компании.

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Детали опроса Walmart

Компания Walmart вложила миллионы долларов, чтобы нанять и расширить разнообразие работников на своих предприятиях. Они даже построили новый центр, который должен обеспечивать расовое равноправие.

Однако внутренний опрос компании показало, что супервайзеры, старшие менеджеры и руководители никогда бы не рекомендовали Walmart своим друзьям или знакомым.

Опрошенные указывают на то, что имеют неравные права в возможностях карьерного развития, в частности из-за фаворитизма и авторитарной внутренней политики некоторых отделений.

Я работаю здесь более 10 лет, и никогда не советовал Walmart знакомым. Наоборот, только рекомендовал увольняться из компании,

– говорится в одной из анонимных анкет.

Некоторые отзывы были особенно критичными: "Оплата труда, преимущества – неплохо. Но рекомендовать? Никогда и ни при каких обстоятельствах".

Темнокожие работники Walmart не рекомендуют компанию своим знакомым / Фото IStock

Реакция Walmart

Walmart, как и большинство крупных корпораций в США, начал активную кампанию по развитию инклюзивности для своих работников после смерти Джорджа Флойда и массовых протестов по стране.

Сеть, в частности, создала фонд на 100 миллионов долларов с целью борьбы против расизма и открыла Центр расового равноправия. Результаты опроса среди сотрудников в Walmart прокомментировали так:

Это лишь обзорный анализ опроса, поэтому о какой-то репрезентативности говорить рано. Нанимать, развивать и понимать – это основной приоритет нашей компании.

Добавим, что компания Walmart является крупнейшим работодателем в США. На гиганта розничной торговли работает около 1,5 миллиона наемных рабочих.