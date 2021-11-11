Крупнейшее IPO со времен Facebook: конкурент Tesla привлек рекордные инвестиции

Производитель электрокаров Rivian, прямой конкурент Tesla, привлек в ходе IPO около 11,9 млрд долларов. Размещение компании стало самым большим со времен выхода на IPO Facebook в 2012 году.

Во время первичного публичного размещения акций Rivian продала 153 миллиона акций стоимостью 78 долларов за штуку, что выше верхнего предела, предложенного предварительно диапазона (от 72 до 74 долларов). Около 20% компании принадлежит Amazon.

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Rivian вышла на IPO

С учетом опционов рыночная капитализация производителя электрокаров Rivian составила 76,4 миллиарда долларов. Такой показатель ставит недавно только перспективный стартап на уровень с такими автомобильными гигантами, как Ford или GM. При этом компания по-прежнему остается убыточной и не выпустила на рынок даже первую тысячу электромобилей.

Свои первые автомобили Rivian представила лишь несколько месяцев назад. К концу 2021 года компания планирует произвести около 1 200 единиц электрокаров. До конца 2023 года в планах компании произвести на своем основном предприятии около 150 тысяч авто.

Добавим, что ранее компания хотела привлечь в ходе IPO до 9,6 миллиарда долларов. Акции Rivian будут котироваться на бирже Nasdaq под тикером RIVN.