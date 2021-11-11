Во время первичного публичного размещения акций Rivian продала 153 миллиона акций стоимостью 78 долларов за штуку, что выше верхнего предела, предложенного предварительно диапазона (от 72 до 74 долларов). Около 20% компании принадлежит Amazon.

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Rivian вышла на IPO

С учетом опционов рыночная капитализация производителя электрокаров Rivian составила 76,4 миллиарда долларов . Такой показатель ставит недавно только перспективный стартап на уровень с такими автомобильными гигантами, как Ford или GM. При этом компания по-прежнему остается убыточной и не выпустила на рынок даже первую тысячу электромобилей.

Свои первые автомобили Rivian представила лишь несколько месяцев назад. К концу 2021 года компания планирует произвести около 1 200 единиц электрокаров. До конца 2023 года в планах компании произвести на своем основном предприятии около 150 тысяч авто .