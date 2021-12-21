Крупнейшая сделка со времен основания: передовой разработчик ПЗ купит медицинскую компанию

Крупнейший в мире разработчик софта для организаций Oracle планирует приобрести медтех компанию Cerner. Сумма сделки составит рекордные для Oracle 28,3 миллиарда долларов.

Ожидается, что сделка будет закрыта в 2022 году и поможет Oracle масштабировать свое присутствие в сфере здравоохранения. Cerner занимается разработкой программного обеспечения для медицинской отрасли бизнеса.

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Самая ценная покупка в истории компании

Сделка станет крупнейшей в истории существования Oracle. Она происходит на фоне всплеска активности слияния и поглощения крупными игроками рынка более мелких компаний.

В Oracle ожидают, что приобретение Cerner поможет увеличить прибыль компании уже в первый год после передачи собственности и в дальнейшем станет "большим дополнительным двигателем роста доходов на долгие годы".

Что известно о Cerner Американский поставщик услуг, устройств и оборудования в области информационных технологий здравоохранения. Основанная еще в 1979 году, ныне насчитывает базу клиентов более чем в 27 тысяч предприятий по всему миру. Акции компании котируются на нью-йоркской фондовой бирже Nasdaq.



Источник: Американский поставщик услуг, устройств и оборудования в области информационных технологий здравоохранения. Основанная еще в 1979 году, ныне насчитывает базу клиентов более чем в 27 тысяч предприятий по всему миру. Акции компании котируются на нью-йоркской фондовой бирже Nasdaq.Источник: Wikipedia

Добавим, что по данным издания The Wall Street Journal, акции компании Oracle после объявления о покупке Cerner упали в стоимости на 6%.