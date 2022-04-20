Отмечается, что Eneos Holdings будет покупать нефть у альтернативных партнеров на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о Саудовской Аравии, Абу-Даби и Кувейте.

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Заявление компании

В середине марта Eneos Holdings обещала, что перестанет покупать у России сырую нефть. Планировалось, что поставки из страны-агрессора будут продолжаться до середины апреля в рамках действующих контрактов. 20 апреля компания отказалась их обновлять, а значит – выполнила свое обещание.

Сейчас мы намерены компенсировать объемы поставок благодаря имеющимся торговым партнерам на Ближнем Востоке, однако и дальше будем прилагать усилия к большей диверсификации наших источников, чтобы предотвратить любую зависимость в будущем,

– рассказал глава Eneos Holdings Цутому Сугимори.

К слову, глава японской компании добавил, что азиатский рынок нефтепродуктов в настоящее время сильный, и сейчас наблюдается повышение конкурентоспособности островной страны на рынке энергоносителей. Поэтому в дальнейшем следует ожидать увеличения экспорта как минимум готового японского нефтяного продукта.

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