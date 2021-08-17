Крупнейшая горнодобывающая компания мира может продать свой нефтегазовый бизнес

Крупнейшая горнодобывающая компания мира BHP Group прокомментировала слухи о потенциальной продаже нефтегазового бизнеса. Сейчас в компании говорят о "стратегической проверке" нефтегазового подразделения.

В понедельник, 16 августа, ряд СМИ сообщили, что BHP Group Ltd, изучает возможность продажи своего бизнеса по добыче нефти и газа. По оценкам аналитиков общая стоимость этого направления деятельности австралийской BHP составляет не менее 15 миллиардов долларов.

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Представители мирового лидера горнодобывающей промышленности сразу же прокомментировали озвученные в СМИ данные. В частности, в BHP заявили, что компания действительно ведет переговоры с австралийской энергетической компанией Woodside Petroleum о продаже ей своего нефтегазового подразделения.

Что известно о BHP Group Австралийская BHP владеет нефтегазовыми активами с 60-х годов прошлого века. Компания, в частности, владеет активами в американской части Мексиканского залива, Австралии, Тринидаде и Тобаго, а также в Алжире. Кроме нефтегазового бизнеса BHP владеет активами по добыче железной руды, коксующегося угля, нефти и никеля.

Переговоры продолжаются, соглашения еще нет

Мы подтверждаем факт переговоров с Woodside. Переговоры пока продолжаются, никаких соглашений достигнуто не было,

– говорится в сообщении BHP.

В то же время в компании утверждают, что они также рассматривают другие направления дальнейшего использования нефтегазовых активов. С этой целью компания начала "стратегическую проверку подразделения, чтобы оценить его позиции и долгосрочное стратегическое соответствие портфелю компании".

В компании также не озвучили о какой сумме сделки может идти речь, отметив лишь, что Woodside может купить эти активы в обмен на собственные акции. Учитывая актуальную стоимость нефтегазовых активов BHP, эта сделка может стать одной из крупнейших сделок энергетической сферы в текущем году.

Почему BHP может отказаться от нефтегазовых активов

Аналитики предполагают, что такие действия BHP являются еще одним свидетельством того, что ресурсные компании реагируют на растущее давление со стороны инвесторов и правительств по сокращению выбросов.

В мае Международное энергетическое агентство заявило, что для достижения цели нулевых чистых выбросов углекислого газа в мире к 2050 году необходимо немедленно прекратить инвестиции в новые проекты по добыче ископаемого топлива.

Следует отметить, что еще в прошлом году генеральный директор BHP Майк Генри заявил, что компания намерена продать некоторые нефтяные и газовые активы.

Аналитики инвестиционного банка Macquarie, утверждают, что нефть и газ не является значимым источником доходов для BHP. Хотя иногда на эти активы приходилось до четверти дохода, за последние четыре года их доля в годовом доходе составляла всего около 10%, а на сегодня этот показатель снизился до 8%.

Продажа нефтегазового подразделения позволит BHP сосредоточиться на своей основной деятельности – добыче железной руды, меди, никеля и других полезных ископаемых.

Мировая тенденция отказа от ископаемого топлива

За последние 18 месяцев обеспокоенность инвесторов по поводу изменения климата резко возросла. Пандемия коронавируса, вероятно, также сыграла значительную роль, подчеркнув глобальные риски, к которым некоторые инвесторы относились равнодушно,

– заявил Ангус Глуски, управляющий директор компании White Funds Management в Сиднее, которая владеет акциями BHP.

С прошлого года несколько крупных европейских нефтяных компаний, включая BP PLC и Royal Dutch Shell PLC, взяли на себя обязательства по сокращению выбросов и начали продавать активы, связанные с ископаемым топливом и инвестировать в возобновляемые источники энергии.