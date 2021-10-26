Кроссовки за 1,5 миллиона долларов: обувь баскетболиста Джордана продали за рекордную сумму

Кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе Sotheby's. Их выкупили почти за 1,5 миллиона долларов.

Соответствующая сумма является самой высокой, за которую когда-то отдавали за обувь для игры. Nike Air Ships бывшего спортсмена NBA продали 24 октября.

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Какая особенность этой обуви

До аукциона прогнозировали, что обувь отдадут за 1 – 1,5 миллионов долларов. В то же время коллекционер Ник Фиорелла купил кроссовки с автографом за 1,47 миллиона долларов.

Кроссовки баскетболиста / Фото из инстаграма Sotheby'S

Джордан – звезда баскетбола

В этих Nike звезда баскетбола играл в 1984 году во время первого сезона с Chicago Bulls. Специально для этого разработали красно-белые кроссовки, чтобы запечатлеть дебют.

После этого Nike начал работать со спортсменом. В частности компания создавала фирменный бренд одежды и обуви Джордана.

Напомним, что в мае майку спортсмена тоже продали на аукционе. Форму, в которой Джордан играл за Университет Северной Каролины, купили за 1,38 миллиона долларов.

Кто такой Джордан?

Это 6-кратный чемпион НБА в составе Chicago Bulls, а также 2-кратный олимпийский чемпион. Он ставил лучшим игроком NBA аж 5 раз. В 2003 году спортсмен завершил карьеру. В 2017 году Джордан возглавил Это 6-кратный чемпион НБА в составе Chicago Bulls, а также 2-кратный олимпийский чемпион. Он ставил лучшим игроком NBA аж 5 раз. В 2003 году спортсмен завершил карьеру. В 2017 году Джордан возглавил рейтинг Forbes о самых высокооплачиваемых спортсменах всех времен.

На аукционах покупали обувь Джордана и раньше. В мае 2020 года его кроссовки с автографом отдали за 560 тысяч долларов.

Кроссовки Канье Уэста в апреле продали на аукционе за рекордную цену – 1,8 миллиона долларов.

Текст публикации Sotheby's в Твиттере:

#AuctionUpdate самые дорогие кроссовки, которые когда-либо предлагали на аукционе – Nike Air Ships, которые обувал Майкл Джордан, 1984 года – только что продали за 1 472 000 долларов на нашей роскошной распродаже в Лас-Вегасе. #SothebysxMGM