Кроссовки за 1,5 миллиона долларов: обувь баскетболиста Джордана продали за рекордную сумму
Источник:аукционный дом Sotheby’s
Кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе Sotheby's. Их выкупили почти за 1,5 миллиона долларов.
Соответствующая сумма является самой высокой, за которую когда-то отдавали за обувь для игры. Nike Air Ships бывшего спортсмена NBA продали 24 октября.
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Какая особенность этой обуви
До аукциона прогнозировали, что обувь отдадут за 1 – 1,5 миллионов долларов. В то же время коллекционер Ник Фиорелла купил кроссовки с автографом за 1,47 миллиона долларов.
Кроссовки баскетболиста / Фото из инстаграма Sotheby'S
Джордан – звезда баскетбола
В этих Nike звезда баскетбола играл в 1984 году во время первого сезона с Chicago Bulls. Специально для этого разработали красно-белые кроссовки, чтобы запечатлеть дебют.Кстати! После этого Nike начал работать со спортсменом. В частности компания создавала фирменный бренд одежды и обуви Джордана.
Напомним, что в мае майку спортсмена тоже продали на аукционе. Форму, в которой Джордан играл за Университет Северной Каролины, купили за 1,38 миллиона долларов.
Кто такой Джордан?
Это 6-кратный чемпион НБА в составе Chicago Bulls, а также 2-кратный олимпийский чемпион. Он ставил лучшим игроком NBA аж 5 раз. В 2003 году спортсмен завершил карьеру. В 2017 году Джордан возглавил рейтинг Forbes о самых высокооплачиваемых спортсменах всех времен.
На аукционах покупали обувь Джордана и раньше. В мае 2020 года его кроссовки с автографом отдали за 560 тысяч долларов.Отметим! Кроссовки Канье Уэста в апреле продали на аукционе за рекордную цену – 1,8 миллиона долларов.
Текст публикации Sotheby's в Твиттере:
#AuctionUpdate самые дорогие кроссовки, которые когда-либо предлагали на аукционе – Nike Air Ships, которые обувал Майкл Джордан, 1984 года – только что продали за 1 472 000 долларов на нашей роскошной распродаже в Лас-Вегасе. #SothebysxMGM