Кроссовки с настоящей человеческой кровью запретили продавать: суд удовлетворил иск Nike
Американский производитель спортивных товаров Nike Inc судился. Он просил, чтобы компании MSCHF Product Studio Inc запретили продавать кроссовки под брендом Nike, на котором изображены сатанинские символы. Суд удовлетворит этот иск.
Источник:The Wall Street Journal
Такое решение озвучил Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка. Стоит отметить, что компания Nike подала в суд 29 марта, а решение о запрете продажи вынесли уже 1 апреля.
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Почему у Nike возмутились
Компания MSCHF выпустила кроссовки в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X. Известно, что хотели продвинуть его последнюю песню и клип, использовав за основу Nike Air Max 97. В то же время компания Nike заявила, что не давала на это разрешения.
Что сказали производители кроссовок
В MSCHF сказали, что "кроссовки Иисуса" – так назвали обувь – являются якобы произведением искусства. Они изготовили 666 пар "сатанинских" кроссовок. Чтобы приобрести их, клиентам пришлось платить 1018 долларов за пару.
Стоит отметить, что такая цена не стала помехой. Кроссовки распродали менее чем через минуту после запуска продаж.
Рэпер Lil Nas X хотел разыграть последнюю пару, однако сообщил, что из-за решения суда уже не может этого сделать.
Коротко о кроссовках
- Они украшены пентаграммой.
- Обувь назвали "кроссовками Иисуса".
- Религиозной является не только название. На них имеется надпись "Luke 10:18". Как известно, это строка из Евангелия от Луки. В нем говорится о восхождении сатаны с небес.
- Скандальными кроссовки стали также потому, что пузырьки воздуха в подошве кроссовок заполнены чернилами, смешанными с настоящей человеческой кровью. Ее сдавали сотрудники компании.
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