Американский производитель спортивных товаров Nike Inc судился. Он просил, чтобы компании MSCHF Product Studio Inc запретили продавать кроссовки под брендом Nike, на котором изображены сатанинские символы. Суд удовлетворит этот иск.

Такое решение озвучил Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка. Стоит отметить, что компания Nike подала в суд 29 марта, а решение о запрете продажи вынесли уже 1 апреля.

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Почему у Nike возмутились

Компания MSCHF выпустила кроссовки в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X. Известно, что хотели продвинуть его последнюю песню и клип, использовав за основу Nike Air Max 97. В то же время компания Nike заявила, что не давала на это разрешения.

Важно! Новый клип рэпера Lil Nas X сняла украинский режиссер Таню Муиньо.

Что сказали производители кроссовок

В MSCHF сказали, что "кроссовки Иисуса" – так назвали обувь – являются якобы произведением искусства. Они изготовили 666 пар "сатанинских" кроссовок. Чтобы приобрести их, клиентам пришлось платить 1018 долларов за пару.

Стоит отметить, что такая цена не стала помехой. Кроссовки распродали менее чем через минуту после запуска продаж.

Рэпер Lil Nas X хотел разыграть последнюю пару, однако сообщил, что из-за решения суда уже не может этого сделать.

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