Кроме кредитования, государство не предоставит поддержки бизнесу, – министр Марченко о бюджете

В бюджете-2022 не предусмотрено других форм поддержки бизнеса, кроме кредитования. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в Верховной Раде во время обсуждения проекта госбюджета на следующий год.

По словам министра, единый механизм поддержки бизнеса – это компенсации процентных ставок по кредитам и программа по кредитованию бизнеса "5-7-9". По состоянию на 20 октября уже выдано около 65 миллиардов гривен кредитов по этой программе.

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Других прямых форм поддержки бизнеса нет и не предвидится, так как бюджет не является тем источником, который должен финансировать развитие бизнеса,

– заявил министр финансов Сергей Марченко.

Как государство кредитует бизнес:

рефинансирования кредитов под 0% ставку;

новые кредиты в рамках программы "5-7-9".

Что известно о программе "5-7-9" Это программа доступных кредитов для бизнеса, запущенная 3 февраля 2020. Цель программы – поддержка инвестиционных проектов малых предприятий путем компенсации государством части процентной ставки. Ставка кредита составляет 5, 7 и 9% в зависимости от объема годового дохода и количества новых рабочих мест, которые готов создать бизнес. Это программа доступных кредитов для бизнеса, запущенная 3 февраля 2020. Цель программы – поддержка инвестиционных проектов малых предприятий путем компенсации государством части процентной ставки. Ставка кредита составляет 5, 7 и 9% в зависимости от объема годового дохода и количества новых рабочих мест, которые готов создать бизнес.

Бюджет-2022: главное