Кроме кредитования, государство не предоставит поддержки бизнесу, – министр Марченко о бюджете
20 октября 2021 , 16:23Читати новину українською
Источник:24 канал
В бюджете-2022 не предусмотрено других форм поддержки бизнеса, кроме кредитования. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в Верховной Раде во время обсуждения проекта госбюджета на следующий год.
По словам министра, единый механизм поддержки бизнеса – это компенсации процентных ставок по кредитам и программа по кредитованию бизнеса "5-7-9". По состоянию на 20 октября уже выдано около 65 миллиардов гривен кредитов по этой программе.
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Других прямых форм поддержки бизнеса нет и не предвидится, так как бюджет не является тем источником, который должен финансировать развитие бизнеса,
– заявил министр финансов Сергей Марченко.
Как государство кредитует бизнес:
- рефинансирования кредитов под 0% ставку;
- новые кредиты в рамках программы "5-7-9".
Что известно о программе "5-7-9"Это программа доступных кредитов для бизнеса, запущенная 3 февраля 2020. Цель программы – поддержка инвестиционных проектов малых предприятий путем компенсации государством части процентной ставки. Ставка кредита составляет 5, 7 и 9% в зависимости от объема годового дохода и количества новых рабочих мест, которые готов создать бизнес.
Бюджет-2022: главное
- Верховная Рада 20 октября приняла проект бюджета на 2022 год в первом чтении. За него проголосовали 264 нардепа.
- Ко второму чтению Минфин должен рассмотреть поправки к проекту. Профильный комитет рекомендовал учесть полностью или частично 1501 предложение, а отклонить – 1783.