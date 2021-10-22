Кризис поставок в мире набирает обороты: что его вызвало

Недавно в США зафиксировали рекорд - 100 судов ожидали в очереди на разгрузку в одном из портов. Это прямое следствие кризиса поставок, которая только набирает обороты во всем мире.

Кризис поставок уже коснулся ритейлеров и может повлечь дефицит товаров в праздничный период.

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Это действительно требует усилий всей индустрии, потому что это беспрецедентные времена. Мы буквально живем в Армагеддоне,

– сказал председатель Uber Freight.

Что спровоцировало кризис

Повышенный спрос и карантин

После ослабления карантина, потребители начали активнее покупать товары. Соответственно возросли и объемы перевозок. Но потому, что действовали карантинные ограничения, и работники портов и складов не выходили на работу, в портах появились очереди из судов.

Кадровый голод

Ухудшили ситуацию еще и проблемы на рынке труда. В США катастрофически не хватает водителей. Председатель Американской ассоциации грузовиков сообщил CNN, что не хватает 80 000 работников. В основном их останавливает уровень зарплаты и условия, ведь водители долгое время находятся вдали от своих семей.



В двух портах США образовались очереди по 100 судов / Фото Unsplash

Поведение ритейлеров

Ритейлеры, которые заинтересованы в решении кризиса поставок, лишь ее усугубляют. Понимая, что их товары будут идти дольше из-за кризиса, ритейлеры заказывают больше. Но таким образом они создают большую нагрузку на сферу перевозок.

Неожиданно ритейлеры и производители начали чрезмерно заказывать товары через эти проблемы с цепочками поставок. Но это лишь приводит к еще худшему сценарию,

– сказал Джонатан САВУАР, генеральный директор Quincus в комментарии CNBC.

Дефицит контейнеров

Задержки судов в портах США привели к дефициту контейнеров в Китае. Как сообщают в Китае, около 60% контейнеров все еще остаются в Соединенных Штатах. А производить новые – очень дорого.

Шведская компания IKEA, которая продает товары для дома, заявила, что ожидает дефицит товаров из-за проблем с поставками из Китая. Сейчас компания пытается наладить поставки – арендует контейнеры и меняет карту маршрута, чтобы задействовать другие поезда.

Мы отправляли товары поездом из Китая в Европу, а также мы инвестировали во временные транзитные склады в Китае, Вьетнаме, Индии, Индонезии и Таиланде для поддержки производства... Здесь сложно что-то предсказать. Нужно каждый день находить лучшие решения,

– поделился прес-секретар IKEA с BBC .

Как преодолевают кризис

Два крупнейшие порты США – порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич – перевели на цилобовий режим работы без выходных. Таким образом надеются быстрее разгрузить грузовые суда.

Однако этого недостаточно, рассказал Bloomberg Брайан Бурк, главный директор по развитию логистической компании Seko. Эксперт отметил, что нет смысла с круглосуточной работы порта, когда склады ночью закрыты.

Вы можете оставлять порты открытыми, но если нет грузовиков, которые приезжают за товарами, или склады закрыты в 3:00 ночи, это довольно спорное решение,

– считает Брайан Бурк.

В Южной Калифорнии даже рассмотрят введение чрезвычайного положения из-за кризиса поставок.