Кризис поставок уже коснулся ритейлеров и может повлечь дефицит товаров в праздничный период.

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Это действительно требует усилий всей индустрии, потому что это беспрецедентные времена. Мы буквально живем в Армагеддоне,

– сказал председатель Uber Freight.

Что спровоцировало кризис

Повышенный спрос и карантин

После ослабления карантина, потребители начали активнее покупать товары. Соответственно возросли и объемы перевозок. Но потому, что действовали карантинные ограничения , и работники портов и складов не выходили на работу, в портах появились очереди из судов.

Кадровый голод

Ухудшили ситуацию еще и проблемы на рынке труда. В США катастрофически не хватает водителей. Председатель Американской ассоциации грузовиков сообщил CNN , что не хватает 80 000 работников. В основном их останавливает уровень зарплаты и условия, ведь водители долгое время находятся вдали от своих семей.



В двух портах США образовались очереди по 100 судов / Фото Unsplash

Поведение ритейлеров

Ритейлеры, которые заинтересованы в решении кризиса поставок, лишь ее усугубляют. Понимая, что их товары будут идти дольше из-за кризиса, ритейлеры заказывают больше. Но таким образом они создают большую нагрузку на сферу перевозок.

Неожиданно ритейлеры и производители начали чрезмерно заказывать товары через эти проблемы с цепочками поставок. Но это лишь приводит к еще худшему сценарию,

– сказал Джонатан САВУАР, генеральный директор Quincus в комментарии CNBC .

Дефицит контейнеров

Задержки судов в портах США привели к дефициту контейнеров в Китае. Как сообщают в Китае, около 60% контейнеров все еще остаются в Соединенных Штатах. А производить новые – очень дорого.

Шведская компания IKEA, которая продает товары для дома, заявила, что ожидает дефицит товаров из-за проблем с поставками из Китая . Сейчас компания пытается наладить поставки – арендует контейнеры и меняет карту маршрута, чтобы задействовать другие поезда.

Мы отправляли товары поездом из Китая в Европу, а также мы инвестировали во временные транзитные склады в Китае, Вьетнаме, Индии, Индонезии и Таиланде для поддержки производства... Здесь сложно что-то предсказать. Нужно каждый день находить лучшие решения,

– поделился прес-секретар IKEA с BBC .

Как преодолевают кризис

Два крупнейшие порты США – порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич – перевели на цилобовий режим работы без выходных . Таким образом надеются быстрее разгрузить грузовые суда.

Однако этого недостаточно, рассказал Bloomberg Брайан Бурк, главный директор по развитию логистической компании Seko. Эксперт отметил, что нет смысла с круглосуточной работы порта, когда склады ночью закрыты.

Вы можете оставлять порты открытыми, но если нет грузовиков, которые приезжают за товарами, или склады закрыты в 3:00 ночи, это довольно спорное решение,

– считает Брайан Бурк.

В Южной Калифорнии даже рассмотрят введение чрезвычайного положения из-за кризиса поставок.