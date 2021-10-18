Стартап ZujuGP имеет целью стимулировать коммуникацию и коммерцию в мировом сообществе четырех миллиардов поклонников футбола.

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На специальной платформе они смогут смотреть игры в прямом эфире, покупать товары, общаться с игроками и делать ставки.

Стартап также имеет целью облегчить владельцам клубов, агентам и скаутам поиск и развитие талантливых игроков.

Кроме того, будет доступна цифровая футбольная академия, которая будет предлагать специальную тренировку.

Бета-тестирование платформы планируют начать уже в первой половине следующего года. Она будет оснащена искусственным интеллектом и защищена технологией блокчейн. Лимы называют ее футбольной вселенной.



Криштиану Роналду вместе с Питером Лимом / Фото Catherine Ong Associates

Роналду , у которого 356 миллионов поклонников в инстаграме и 95 миллионов фолловеров в твиттере, появился в рекламе ZujuGP. Там он превращается в китайского воина. Его изменение масок для лица сигнализирует об изменении лица футбола, когда аудитория меняется, доходы колеблются и цифровизация разрушают отрасль, утверждают в компании.

Восток и Запад можно наконец соединить, что делает меня еще счастливее,

– написал Роналду.