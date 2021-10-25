Кредиты без залога: правительство внесло важные изменения для предпринимателей

Кабинет министров изменил условия получения дешевой ипотеки и дополнил программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Кроме этого, правительство ввело государственную программу финансового лизинга для субъектов микро, малого и среднего бизнеса.

Льготные кредиты

Отныне предприниматели с годовым доходом до 50 миллионов гривен смогут получить льготные кредиты на сумму до 1 миллиона гривен за ставкой 12% годовых. При этом не требуется залог – кредит может обеспечить поручитель.

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Одними из главных приоритетов Минфина остается развитие рынка услуг кредитования предпринимателей и создание финансовых механизмов для запуска ипотечных инструментов. Мы всегда готовы к вызовам и совершенствование таких программ,

– отметил заместитель Министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Более того, объем помощи в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" увеличат благодаря объединению средств государственного и местных бюджетов.

Доступная ипотека

Условия для получения ипотеки под 7% упростят, а именно изменят требования к объекту недвижимости:

отменили возрастные ограничения к недвижимому имуществу;

увеличили лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% на 40% от нормативной площади, которая оплачивается заемщиком самостоятельно.

Кроме того, появится новая госпрограмма – государство частично будет компенсировать бизнесу расходы на уплату базового вознаграждения по лизинговому договору до уровня 5, 7 или 9% годовых.

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