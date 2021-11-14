Краудфандинговые успехи украинцев: стартап LeMat собрал более 50 тысяч долларов
Источник:ain.ua
Украинский стартап LeMat завершил краудфандинговые кампании на платформах Kickstarter и Indiegogo. Команда разработала настольную подставку с беспроводной зарядкой устройств.
Всего в идею украинцев на Kickstarter поверили 323 спонсора, а сумма инвестиций составила 25 711 долларов. Кроме того, на платформе Indiegogo LeMat собрал 23 826 евро.
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Что известно об украинской разработке
LeMat – это кожаный настольный коврик с беспроводной зарядкой устройств, поддерживающих функцию Qi. На подставке размещен органайзер для проводов и канцелярских принадлежностей.
Розничная цена коврика зависит от его размера:
- 79 долларов за 13,7 на 27 дюймов;
- 99 долларов за 15,7 на 31,5 дюйма.
По словам команды, коврик позволяет эффективно организовать рабочее пространство. Он изготовлен из натуральной кожи, которая является прочным и влагоотталкивающим материалом.
Коврик с беспроводной зарядкой LeMat / Фото VoRis