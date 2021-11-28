Основными направлениями краудфандинга в Украине сейчас являются сборы средств на благотворительные или социальные проекты и на реализацию творческих или бизнес-идей. Об актуальном состоянии и возможностях такого вида финансирования – далее в материале.

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Краудфандинг в Украине

Совместное финансирование является сравнительно новой практикой на территории нашего государства, однако уже имеет определенную историю и положительный опыт. Главные отличия отечественного краудфандинга от мировых трендов этой отрасли заключаются в отсутствии законодательного регулирования , существующего, например, в США.

В настоящее время в Украине созданы специализированные краудфандинговые онлайн-платформы, выступающие посредниками между авторами проектов и спонсорами, а финансирование на таких площадках в основном осуществляется на благотворительной основе.

Как это работает

Спонсор может извлекать личную выгоду, однако не всегда финансовую – это может быть сувенир или экземпляр созданного краудфандинговым проектом товара. Такие площадки работают в двух форматах:

Все или ничего . Автор проекта получает средства, если удалось собрать 100% заявленной суммы. Если идею не поддержало достаточное количество инвесторов, то деньги возвращаются спонсорам.

По гибкой системе . Автор получает средства, если проект собрал определенную часть желаемого – чаще всего от 50% заявленной суммы.

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Популярные платформы

Украинцы используют как международные, так и отечественные краудфандинговые платформы. Впрочем, наиболее популярной на сегодняшний день является международная – Kickstarter . Площадку запустили в 2009 году, и на ней зарегистрировано наибольшее количество спонсоров. Однако украинцы не могут выставить собственный проект на Kickstarter самостоятельно.

Обратите внимание! Kickstarter официально работает в таких странах: США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Нидерланды, Дания, Ирландия, Норвегия, Швеция, Германия, Франция, Испания, Италия, Австрия, Бельгия, Швейцария, Люксембург, Гонконг, Сингапур, Мексика, Япония, Польша, Греция и Словения.

Для краудфандинга на Kickstarter украинцам нужно привлекать резидента одной из вышеупомянутых стран. Он открывает счет в местном банке, куда будут поступать средства, а также платит с него необходимые налоги и комиссии.

Преимущества краудфандинговых платформ

Расходы средств по целевому назначению . По правилам большинство сайтов не позволяют тратить средства меценатов на нужды, не указанные в проекте.

Широкий охват . На краудфандинговых площадках можно реализовать как бизнес-идеи, так и социальные или благотворительные проекты.

Прозрачность . Полная информация о проектах доступна каждому.

Нацеленность на результат . Каждый владелец проекта полностью отчитывается о том, на каком этапе находится реализация его дела. В случае провала продукта после выхода на рынок деньги остаются у автора проекта. Если же он не стал заботиться о проекте после получения средств, деньги возвращаются к владельцам.

Доступность . Обычно минимальный порог присоединения к проектам отсутствует. Инвестировать можно, имея только доступ к интернету и немного свободных средств.

Простота в использовании . Краудфандинговые платформы обеспечивают самый простой и понятный для обычного пользователя интерфейс, без подписания большого количества документов или личного присутствия.

Обычно краудфандинговые площадки взимают комиссию за поднятые инвестиции – около 10 – 15% от общей суммы.

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Зачем это бизнесу

Для украинского бизнеса краудфандинг – это, прежде всего, возможность привлечь нужные ресурсы на условиях благотворительных взносов. В таком случае автор бизнес-проекта может реализовать задуманное с минимальными личными инвестициями или вообще без них.

Кроме того, такой формат привлечения средств может пригодиться, если у вас уже есть готовый продукт , и вам необходимо его протестировать. Или вы хотите выпустить целую продуктовую линейку без собственных вложений или кредитов.