Костюм после камуфляжа: как ветераны создают бизнес в Украине

Возвращаясь с войны, большинство ветеранов также возвращаются и к своей привычной жизни. Однако есть и такие, которые готовы кардинально ее поменять, рискнуть и начать собственное дело.

Ко Дню защитников и защитниц Украины журналисты 24 канала подготовили подборку бизнесов, которые основали ветераны.

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10 примеров бизнеса, который основали ветераны

Veterano Pizza

Veterano Pizza – один из самых известных примеров бизнеса, основанного ветераном. Его открыл Леонид Остальцев в 2016 году, поскольку, как и другие ветераны, столкнулся с проблемой поиска работы. Другие ветераны присоединились и начали открывать заведения в других городах. Так появилась большая сеть.



Заведения Veterano Pizza можно найти во многих городах Украины / Фото Veterano Pizza

В меню, кроме привычных "Маргариты" и "Четырех сыров", можно найти и пиццу "Для Буслаева" (в честь боевого собрата, который погиб) или "Одуванчик" (позывной ветерана). В заведениях можно увидеть много патриотической символики. А также там проводят мастер-классы по приготовлению пиццы для детей.

Veterano Coffee

Владимир Шевченко после возвращения с фронта, начал работать в Veterano Pizza. Но в 2016 году решил также начать собственное дело. Сейчас это большая сеть кофеен, работающих по модели франшизы. Каждый владелец кофейни – это ветеран, которого поддержали его собратья. В сети есть как традиционные кофейни, так и мобильные.



Одна из мобильных кофеен Veterano Coffee / Фото с фейсбука

Zалізний тато

Дмитрий Савченко защищал Украину на Востоке еще в 2014 году. Через 2 года он написал цикл репортажей "Zakolot", между которыми были и описаны события 2014 года. Но ни одно издательство не взялось издавать книгу ветерана. Так у него и появился замысел открыть собственное издательство "Zалізний тато", которое издало десятки книг различной тематики.



Издательство приносит в мир книги, которые вызывают дискуссии / Фото Zалізний тато

Verba

Ирина была добровольцем. Вернувшись с войны, она нашла для себя творческую реабилитацию: сочетание цветов, музыки и ювелирной смолы. Поэтому ее увлечение переросло в маленький бизнес. Сейчас она создает украшения и аксессуары из растений.

E-HUB

Коржов Роман, вернувшись с войны, решил создать социально ответственный ветеранский бизнес по объединению репетиторов, тренеров, преподавателей в одном хабе. У него уже был опыт организации корпоративного Университета с нуля в одной из компаний, поэтому чувствовал себя не совсем новичком.

E-HUB – это место, где преподаватель может создать свою среду для дистанционной работы без знания кода или дополнительных настроек системы.

Second WOOD

Константин Федичев еще во время службы в ВСУ отметил, как много природных ресурсов используются впустую. Поэтому после завершения контракта мужчина начал интересоваться, как повторно использовать древесину. Теперь его мастерская Second Wood предлагает изделия из древесины, которая уже была использована человеком.



Примеры изделий из древесины / Фото с фейсбука

Такая древесина имеет собственный неповторимый цвет из-за воздействия на нее ветра, пыли, солнца, дождя, а также следы времени – сколы, трещины, следы от гвоздей и животных, даже краску. Поэтому изделия Second Wood не только эко-френдли, но и уникальны.

Intermezzo

Михаил Жилин основал мастерскую-кафе в Виннице, куда переехал с семьей после ранения на фронте, где он защищал родной Донбасс. Винница стала для него новым домом, и он решил сделать в названии бренда отсылки к историко-культурным ценностям винницкого Замостья – малой родины Михаила Коцюбинского. Поэтому и назвал свою кофейню "Intermezzo".



Пончики от Intermezzo готовятся перед клиентами / Фото с фейсбука

Кофейня особенная из-за пончиков, которые готовят на глазах у клиентов и упаковывают в винтажные коробки. Подают вместе с кофе или другими товарами.

Thunder Brandwear

Максим Похила разработал логотип и макет для печати на текстиле по заказу одного из подразделений. Собратьям так понравилась его работа, что Максим задумался над созданием собственного бренда одежды. Пройдя курсы для ветеранов от Киевской школы экономики, мужчина взялся за реализацию свои идеи.



Свитшоты бренда одежды Thunder Brandwear / Фото с фейсбука

Сегодня бренд одежды Thunder Brandwear предлагает клиентам футболки, свитшоты, худи, брюки, шорты и многое другое.

Дом ремесел

Владимир Сёмин уже не новичок в бизнесе. До войны у него было своя дело, но теперь там оккупированная территория. После возвращения с фронта он снова решил открыть бизнеса. Однозначно военный опыт повлиял на мужчину, ведь решил изготавливать изделия из кожи с государственной и военной символикой.



Дом ремесел производит кожаные изделия с символикой / Фото с фейсбука

Hybrid War

Евгений Крекотен после возвращения с фронта тренировал местных добровольцев. Его заинтересовало как проверить тактические навыки у участников тренировок. Так у него появилась идея игры, цель которой усвоение практических навыков.

Hybrid War – это военная игра в дополненной реальности. Чтобы в нее играть, нужна камера смартфона и нанести на одежду специальные графические метки. Также в игре есть гранаты, которые действуют с помощью GPS координат игроков.

Муравьиные фермы

Александр Иваницкий после войны решил разводить муравьев и даже построил бизнес на этом. Он продает муравьиные фермы: формикарии для муравьев – это как аквариумы для рыб. Поэтому Александр предлагает своим клиентам завести целые колонии этих домашних любимцев.

Какие реалии создания бизнеса ветеранами

На самом деле лишь незначительная часть ветеранов готова кардинально поменять свою жизнь и рискнуть открыть собственное дело. Как рассказала 24 канала военная психолог и консультант по построению бизнес-процессов Ольга Швец, у ветеранов недостаточно поддержки со стороны государства.

Сейчас существует программа по кредитованию "5-7-9". Но на самом деле она, во-первых, не является чисто ветеранской программой, а во-вторых, получить ее на практике не так-то легко.

Также ветераны могут в Центре занятости получить положенные им выплаты одним платежом, если имеют бизнес-идею. Но этих денег часто недостаточно, чтобы открыть свой бизнес, даже небольшой.

Ольга Швец считает, что в Украине должны быть программы по кредитованию специально для ветеранов, предлагали бы меньшую ставку или другие более лояльные условия.

Общаясь с ветеранами, я слышу от них такое мнение. Они готовы отказаться от определенных льгот, которыми они не могут воспользоваться: например, от земли или квартиры, ведь получить их в Киеве и так невозможно. Они готовы потерять эту льготу в обмен на выгодную кредитную программу Ольга Швец Военная психолог и консультант по построению бизнес-процессов

Консультант добавляет, что хотя многие государственные программы в теории являются хорошими, на практике они работают неэффективно из-за бюрократии.

Но с другой стороны у ветеранов есть большая поддержка внутри их сообщества, а также со стороны общественных организаций и лояльных клиентов. К примеру, существует организованная союз АПВА (Ассоциация предпринимателей ветеранов АТО). Они поддерживают бизнес, который только развивается, а также предоставляют юридические, финансовые и социальные консультации начинающим.

Люди, которые понимают вклад ветеранов, обычно более лояльны к ним. И даже из своего окружения я знаю, что некоторые люди, выбирая между поставщиками услуг, изберут ветеранский бизнес,

– рассказывает Ольга Швец.

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Несмотря на то, что ветераны поддерживают друг друга и консультируют, на работу они нанимают в первую очередь специалиста. Только если выбор есть между двумя одинаковыми специалистами, ветеран может предпочесть собрата, объясняет психолог.

Ветераны пытаются действительно строить качественный бизнес и по сервису и по качеству услуг, которые они предоставляют,

– резюмирует Швец.

Ольга и сама пользуется услугами и товарами ветеранов, ведь по ее словам они знают ценность своего слова и ценность жизни, в целом, поэтому выкладываются на полную.