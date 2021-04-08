Европейские страны требуют от предприятий уплаты налога на прибыль. Однако он существенно отличается по странам.

Налоги в Европе

Кто платит больше

Португалия имеет самую высокую ставку налога на прибыль предприятий среди европейских стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) – 31,5% .

Предприниматели в Германии также платят высокий налог – 29,9% .

Во Франции несколько ниже налог – 28,4% .

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Кто платит меньше

Самая низкая ставка налога в Венгрии – всего 9% от прибыли.

Ирландские бизнесмены платят 12,5% .

Бизнес, который работает в Литве , платит 15% корпоративного налога.

В среднем европейские страны-члены ОЭСР взимают 21,7% налога на прибыль предприятий. В мире этот налог составляет 23,9%. А в Украине - 18% .

Налоги могут поднять

В мире существует тенденция к снижению налога. Еще 20 лет назад в Европе средний налог был значительно выше – более 30%. Однако пандемия коронавируса может все изменить.