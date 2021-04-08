Корпоративный налог в Украине – ниже, чем в Европе и мире: инфографика
Европейские страны требуют от предприятий уплаты налога на прибыль. Однако он существенно отличается по странам.
Источник:Tax Foundation
Налоги в Европе
Кто платит больше
- Португалия имеет самую высокую ставку налога на прибыль предприятий среди европейских стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) – 31,5%.
- Предприниматели в Германии также платят высокий налог – 29,9%.
- Во Франции несколько ниже налог – 28,4%.
Интересно Самым молодым миллиардером мира стал 18-летний подросток Кевин Дэвид Леманн
Кто платит меньше
- Самая низкая ставка налога в Венгрии – всего 9% от прибыли.
- Ирландские бизнесмены платят 12,5%.
- Бизнес, который работает в Литве, платит 15% корпоративного налога.
В среднем европейские страны-члены ОЭСР взимают 21,7% налога на прибыль предприятий. В мире этот налог составляет 23,9%. А в Украине - 18%.
Налоги могут поднять
В мире существует тенденция к снижению налога. Еще 20 лет назад в Европе средний налог был значительно выше – более 30%. Однако пандемия коронавируса может все изменить.
- К примеру, МВФ призвал ввести "налог солидарности" для компаний, которые получили дополнительные доходы во время пандемии, сообщает Forbes.
- А В США рассматривают повышение ставки корпоративного налога, чтобы профинансировать пакет стимулов на 2 триллиона долларов.
Поделиться новостью