В собственности королевы Елизаветы II является популярный ресторан. Большинство людей могут подумать, что это элегантное дорогое заведение, однако на самом деле – это франшиза McDonald's. Есть моменты, которые отличают ее от других ресторанов этой компании.

Известно, что филиал McDonald's, который принадлежит королеве, расположен в торговом парке Banbury Gateway в Оксфордшире. Это примерно в 130 километрах от Лондона.

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Несмотря на то, что этот филиал принадлежит королеве, он не имеет никакой королевской особенности, которая выделяла б его среди других ресторанов быстрого питания McDonald's. Однако есть некоторые роскошные вещи.

В "королевском" McDonald's является:

кожаные диваны;

цифровые доски меню;

планшеты Samsung;

стулья Eames.

Интересно, что заработанные деньги идут в казначейство, а не в бюджет королевской семьи.

Однако любит ли фаст-фуд сама королева – неизвестно. Единственное, что интересно – Елизавета II неравнодушна к чипсам.



Королева Елизавета II владеет франшизой McDonald's / Фото nuevamujer

Чем еще владеет королева

В торговом парке также есть ее филиал Starbucks, магазины розничной торговли, включая Marks & Spencer, Next и Primark. Ранее королева обладала филиалом в торговом центре Bath Road в Слау, но в 2016 году продала за 177 миллионов фунтов стерлингов.