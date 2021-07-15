Уничтожили почти 60 тысяч гектаров леса: корейскую компанию лишили сертификации

Корейского гиганта по производству пальмового масла Korindo лишили "зеленого сертификата". Согласно данным журналистского расследования BBC, компания уничтожила около 60 тысяч гектаров тропических лесов.

Korindo массово скупала участки крупнейших тропических лесов Азии в отдаленной индонезийской провинции Папуа. Согласно визуализированному анализу территорий, компания намеренно устраивала поджоги, чтобы впоследствии освободить место для своих пальмовых плантаций. Это является грубым нарушением Лесного наблюдательного совета (FSC).

Актуально Хакеры DDoS-ять, бизнес отвечает: как противостоять киберугрозам

Нарушения со стороны Korindo

Первые нарушения норм компанией были замечены еще в 2013 году. В 2018 году FSC приказал предприятию "провести усовершенствование" своей деятельности и соблюдать все социальные и экологические нормы ведения бизнеса.

Впрочем, никаких улучшений FSC в течение трех лет не увидел, и решил таки забрать в Korindo так называемый "зеленый сертификат" на производимую ими продукцию.

Монополия на рынке

Korindo контролирует больше земель в Папуа, чем любой другой конгломерат. Компания "расчистила" около 60 тысяч гектаров тропических лесов, что по площади сопоставимо с территорией вместе взятых Одессы, Львова, Тернополя, Кропивницкого и Хмельницкого.

Кики Тауфик, руководитель природозащитной организации Greenpeace в Юго-Восточной Азии заявил, что решение отобрать сертификат в Korindo приняли с мыслью "лучше поздно, чем никогда", однако в Greenpeace и этому рады.

В Korindo решительно отрицают поджоги и причастность к каким-либо нарушениям в своей деятельности, а лишение их международной сертификации считают несправедливым решением.

Расследование BBC об умышленном поджоге лесов в Папуа: смотрите отрывок с видео

Индонезия является крупнейшим в мире экспортером пальмового масла. Этот продукт содержится во всем – от шампуня к печенью. Экспорт пальмового масла из Индонезии в 2020 году достиг отметки в около

К слову, леса Папуа до недавнего времени были не тронутыми, но правительство страны открыло этот регион для инвесторов, пообещав населению одной из беднейших провинций мира развитие и процветание. Жители, в свою очередь, сейчас жалуются на дым от пожаров, который полностью покрывает небо.