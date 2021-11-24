Конкурент Uber и Uklon: китайское такси DiDi выходит на рынок Украины
Источник:dev.ua
Укрпатент 24 ноября выдал компании Beijing DiDi Infinity Technolgy Development свидетельство о регистрации торговой марки DiDi. Это означает, что китайский сервис такси в скором времени может появиться на украинском рынке.
Заявку на такую регистрацию торговой марки компания подала еще 30 июня прошлого года, однако свидетельство получила только в ноябре 2021. Это не первая попытка DiDi зарегистрировать ТМ в Украине – впервые запрос от нее был подан еще в марте 2020 года.
Обратите внимание Big Data, облака, кибербезопасность: зачем это финансовому сектору
Чем будет заниматься DiDi в Украине
Согласно базе данных Укрпатента, китайская компания будет осуществлять деятельность в Украине по 3 направлениям:
- создание программного обеспечения;
- поисковые инструменты для интернета;
- сегмент перевозок.
Свидетельство о регистрации ТМ DiDi / Скриншот сайта "Укрпатент"
Летом 2021 года СМИ рассказывали о возможном выходе компании на украинский рынок и даже ссылались на ее сайт с украинским доменом. Впрочем, в DiDi опровергли, что ресурс принадлежит их компании, хотя и продолжали набирать работников в местную команду.
Что известно о DiDiСервисы DiDi родом из Китая, где ими пользуются более 450 миллионов человек в более чем 400 городах. Компания предоставляет услуги по каршерингу, райдшерингу, велошерингу и выполняет функции агрегатора такси. Штаб-квартира DiDi находится в Пекине.
Напомним, что ранее компания попала под антимонопольное расследование властей Китая, а после ее выхода на IPO в Нью-Йорке и вообще получила запрет на размещение своего сервиса в китайских магазинах приложений.