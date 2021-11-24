Заявку на такую ​​регистрацию торговой марки компания подала еще 30 июня прошлого года, однако свидетельство получила только в ноябре 2021. Это не первая попытка DiDi зарегистрировать ТМ в Украине – впервые запрос от нее был подан еще в марте 2020 года.

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Чем будет заниматься DiDi в Украине

Согласно базе данных Укрпатента, китайская компания будет осуществлять деятельность в Украине по 3 направлениям :

создание программного обеспечения;

поисковые инструменты для интернета;

сегмент перевозок.

Свидетельство о регистрации ТМ DiDi / Скриншот сайта "Укрпатент"

Летом 2021 года СМИ рассказывали о возможном выходе компании на украинский рынок и даже ссылались на ее сайт с украинским доменом. Впрочем, в DiDi опровергли , что ресурс принадлежит их компании, хотя и продолжали набирать работников в местную команду.

Что известно о DiDi Сервисы DiDi родом из Китая, где ими пользуются более 450 миллионов человек в более чем 400 городах. Компания предоставляет услуги по каршерингу, райдшерингу, велошерингу и выполняет функции агрегатора такси. Штаб-квартира DiDi находится в Пекине.