Инвестиции были привлечены после подтверждения компанией Rivian информации о поиске места для строительства второго завода в США, который будет производить батареи для ее автомобилей.

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Amazon и Ford главные инвесторы в Rivian

Главным инвестором в новом раунде стал фонд Amazon Climate Pledge Fund, а также компании Ford, D1 Capital Partners и другие фонды, которые до этого уже инвестировали в Rivian. Сегодня Amazon и Ford владеют более чем 10 процентами акций перспективного стартапа по выпуску электромобилей .

В то же время проводится совместная с Rivian разработка отдельных моделей автомобилей: электрофургоны доставки для Amazon и электромобиль совместно с Ford.

Что известно об электромобилях Rivian Rivian планировала запуск электрического пикапа R1T и внедорожника R1S в производство в 2020 году, но после начала пандемии COVID-19 запуск был перенесен на 2021 год. Запланированная на июнь дата начала производства пикапа сначала сместилась на июль, а затем вновь была отложена до сентября. Внедорожник будет запущен в производство вскоре после этого.

Джефф Безос перед полетом в космос прорекламировал Rivian

О серьезных намерениях компании Rivian, в которую вложился Джефф Безос, составить конкуренцию Tesla Илона Маска свидетельствует хотя бы тот факт, что самый богатый бизнесмен планеты перед полетом в космос, решил засветить новый электромобиль Rivian .

Когда внимание всего мира было приковано к подготовке Джеффа Безоса и экипажа к старту, он не упустил шанс продемонстрировать зрителям плод собственных инвестиций. Именно на автомобиле Rivian экипаж космолета под прицелами камер прибыл к стартовой площадке.

Смотрите видео поездки Джеффа Безоса на Rivian:

Местные власти в США соревнуются за право разместить у себя новый завод Rivian

После подтверждения со стороны Rivian информации о поиске места для второго сборочного завода, где планируется также производство аккумуляторных элементов, компания уже получила предложения от нескольких штатов. Сейчас в компании уже работает около 7000 человек, и количество работников будет расти.