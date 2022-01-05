Первый автомобиль Lucid называется Air sedan. В конце октября 2021 года компания начала поставку флагманского Dream Edition за 169 тысяч долларов с самым большим среди существующих электромобилей запасом пробега в 520 миль (около 837 километров).

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Электромобили Lucid будут продавать в Европе

В январе 2020 года Lucid начала принимать предварительные онлайн-заказы на свой седан Lucid Air в 15 европейских странах, но не уточнила, когда авто будут доставлены.

Обратите внимание! Зарезервировать авто могли жители Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Монако, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Тогда же компания пообещала инвесторам, что произведет 20 тысяч седанов Lucid Air в 2022 году, что принесет более 2,2 миллиарда долларов дохода.

Экспансия на европейские рынки начнётся в этом году. Следите за информацией о доставке для конкретных стран,

– написала компания в твиттере.

Конкуренция с Tesla

Как и Tesla, Lucid занимается разработкой собственной технологии автономного вождения, которая позволит их автомобилям безопасно двигаться на автопилоте. Компанию основал в 2007 году бывший инженер Tesla Питер Ролинсон.

Несмотря на вероятную конкуренцию на европейском рынке, Lucid пока проигрывает Tesla в показателях. В настоящее время Lucid оценивают всего в 65 миллиардов долларов, что значительно ниже более чем триллионной рыночной капитализации Tesla. К примеру, другой конкурент в области производства электромобилей Rivian оценивается в 91 миллиард долларов.