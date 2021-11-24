В 2021 году список возглавили теневые зарплаты. Из-за махинаций в этой отрасли бюджет недополучил от 110 до 150 миллиардов гривен , а объемы таких схем только продолжают расти.

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Результаты исследования

На минимизацию налогов в области оплаты труда в целом повлияли структурные и законодательные изменения , экономический кризис, а также увеличение количества "сверток" и конвертационных центров, которые ранее использовались для махинаций с НДС.

До этого на протяжении четырех лет лидерство в антирейтинге удерживали контрабанда и нарушения таможенных правил. Сейчас ущерб от них оценивается в 70 – 120 миллиардов гривен.

Объемы налоговых махинаций и потери бюджета / Инфографика iset и CASE

Суммы доходов, перечисленных по оффшорным схемам за границу, за последний год уменьшились , однако все еще остаются высокими. Их объем оценивается в около 120 – 200 миллиардов гривен, что создает дыру в бюджете размером 15 – 35 миллиардов гривен.

Увеличились и объемы нелегальной торговли, в частности, контрафакта – доминируют подакцизные товары, а именно спирт, алкоголь, табачные изделия и нефтепродукты. Один только рынок алкоголя наполовину находится в тени, из-за чего бюджет недополучает до 10 миллиардов гривен каждый год.

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