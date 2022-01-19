Конфликт интересов: акционеры Tesla просят суд взыскать с Илона Маска 13 миллиардов долларов

Акционеры Tesla подали иск против Илона Маска на сумму 13 миллиардов долларов. Инвесторы хотят получить компенсацию за, по их мнению, провальное соглашение по покупке компанией SolarCity.

В иске говорится, что в 2016 году Илон Маск заставил совет директоров Tesla заключить сделку на 2,6 миллиарда долларов, преследуя собственные интересы. Таким образом, миллиардер якобы хотел спасти SolarCity от банкротства, поскольку был одним из ее ключевых акционеров.

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Иск на 13 миллиардов долларов

По мнению истцов, покупка SolarCity не являлась стратегической для Tesla. Хотя на сделку было потрачено 2,6 миллиарда долларов, инвесторы стремятся вернуть 13 миллиардов, ссылаясь на стремительный рост акций производителя электромобилей.

В 2020 году члены совета директоров Tesla пошли на мировое соглашение с акционерами, выплатив им 60 миллионов долларов, однако сам Илон Маск решил оспорить такое решение в суде.

Соглашение о покупке SolarCity было организовано Илоном Маском. Оно стало спасительным кругом для компании и уберегло ее от финансовых трудностей,

– заявил адвокат истцов Рэнди Барон.

К слову, Илон Маск опроверг наличие собственных интересов в этом соглашении. Он объяснил, что покупка SolarCity происходила в рамках генерального плана Tesla 10-летней давности, предусматривающего создание вертикально интегрированной компании, которая трансформировала бы генерацию и потребление энергии.

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Без Илона Маска Tesla никогда бы не достигла 1 триллиона долларов рыночной капитализации. Однако это не свидетельствует о его контроле над советом директоров, а об эффективности его работы в должности СЕО компании,

– подчеркнула адвокат Илона Маска Ванесса Лавели.

Представители ответчика убеждают суд, что звездный предприниматель не имеет полномочий увольнять или менять зарплаты членов совета директоров Tesla, а значит, не имеет на них никакого влияния. Защита утверждает, что Илон Маск даже не участвовал в обсуждении соглашения касательно покупки SolarCity в 2016 году.

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