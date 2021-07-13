Компанию из холдинга "АВК" в Украине признали банкротом: решение суда

8 июля 2021 Хозяйственный суд Донецкой области признал "АВК" банкротом и открыл ликвидационную процедуру. Активы и пассивы компании будут распределены в соответствии с требованиями истцов-кредиторов.

Судебные органы, еще в октябре 2016 году открыли дело №905/2852/16 о банкротстве Частного акционерного общества "АВК".

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В июле 2021 года суд пришел к выводу о целесообразности введения процедуры ликвидации и признании должника банкротом.

Кредиты АВК

В сентябре прошлого года Верховный Суд Украины внес изменения в реестр требований кредиторов ЧАО "АВК", зафиксировав долги кондитерской компании перед:

Проминвестбанком – на 1,34 миллиарда гривен;

Сбербанком – на 1,2 миллиарда гривен;

Райффайзен Банком – на 356,7 миллиона гривен;

Всеукраинским банком развития – на 291,3 миллиона гривен;

Кроме этого известная украинская кондитерская компания АВК имеет ряд кредитов, которые были взяты под залог его имущества, в том числе в:

Проминвестбанке – 489,3 миллиона гривен;

Сбербанке – 442,3 миллиона гривен;

Всеукраинском банке развития – на 199,5 миллиона гривен;

Райффайзен Банке – 42,5 миллиона гривен;

Что известно об АВК Основателем и владельцем обанкротившейся кондитерской компании является бывший нардеп Владимир Авраменко. К началу российской агрессии в Украине в 2014 году почти 70% доходов АВК обеспечивал российский рынок. Изделия компании занимали 6% рынка шоколадной продукции РФ. После введения Россией торгового эмбарго в 2014 году АВК официально полностью потеряла нишу на российском рынке сладостей.

Российский бизнес отсудил кондитерские фабрики АВК

В 2019 году российский Сбербанк отсудил у АВК кондитерскую фабрику в оккупированном Донецке, а годом раньше АВК потеряла фабрику на Закарпатье, которая также перешла российскому банку.

Также в 2018 году российский банк "Проминвестбанк", принадлежащий российской государственной корпорации "Внешэкономбанк", отсудил у АВК завод в Днепре за долговые обязательства в размере 1,37 миллиарда гривен.

Бизнес АВК на оккупированном Донбассе

Основными акционерами АВК были Владимир Авраменко и Валерий Кравец, который во времена беглого экс-президента Януковича был министром сельского хозяйства в Крыму. По данным СМИ Валерий Кравец продолжал продавать на оккупированном Донбассе сладости ТМ "АВК" даже после начала АТО.

После огласки в украинских СМИ о работе кондитерской фабрики АВК на оккупированных территориях, Валерий Кравец провел ребрендинг и продолжает производство сладостей в, так называемой, "ДНР" под торговой маркой "Лаконд".

Под ТМ "Лаконд" на оккупированных территориях выпускают продукцию АВК / Фото Facebook

Подавляющее большинство ассортимента и названия сладостей, которые выпускают на оккупированных территориях, остались такими же, под которыми выпускались обанкротившейся АВК.

Официальные разъяснения от холдинга АВК

Пресс-служба компании АВК в комментарии относительно указанного выше судебного решения объяснила, что АВК – это холдинг, в составе которого находится ряд предприятий с созвучными названиями, в том числе и ЧАО АВК.

ЧАО АВК признали банкротом не из-за неэффективного ведения хозяйственной деятельности, а прежде всего, из-за агрессии России против Украины, а основные активы ЧАО АВК находятся на неподконтрольной Украине территории,

– сообщили в пресс-службе холдинга.

Кроме этого в АВК сообщили, что в настоящий момент бенефициары холдинга находятся в переговорном процессе с банками по урегулированию задолженности и введению процедуры санации предприятия.

Остальные предприятия холдинга АВК продолжают работать в штатном режиме на территории Украины.