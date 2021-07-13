Судебные органы, еще в октябре 2016 году открыли дело №905/2852/16 о банкротстве Частного акционерного общества "АВК".
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В июле 2021 года суд пришел к выводу о целесообразности введения процедуры ликвидации и признании должника банкротом.
Кредиты АВК
В сентябре прошлого года Верховный Суд Украины внес изменения в реестр требований кредиторов ЧАО "АВК", зафиксировав долги кондитерской компании перед:
- Проминвестбанком – на 1,34 миллиарда гривен;
- Сбербанком – на 1,2 миллиарда гривен;
- Райффайзен Банком – на 356,7 миллиона гривен;
- Всеукраинским банком развития – на 291,3 миллиона гривен;
Кроме этого известная украинская кондитерская компания АВК имеет ряд кредитов, которые были взяты под залог его имущества, в том числе в:
- Проминвестбанке – 489,3 миллиона гривен;
- Сбербанке – 442,3 миллиона гривен;
- Всеукраинском банке развития – на 199,5 миллиона гривен;
- Райффайзен Банке – 42,5 миллиона гривен;
Что известно об АВКОснователем и владельцем обанкротившейся кондитерской компании является бывший нардеп Владимир Авраменко. К началу российской агрессии в Украине в 2014 году почти 70% доходов АВК обеспечивал российский рынок. Изделия компании занимали 6% рынка шоколадной продукции РФ. После введения Россией торгового эмбарго в 2014 году АВК официально полностью потеряла нишу на российском рынке сладостей.
Российский бизнес отсудил кондитерские фабрики АВК
В 2019 году российский Сбербанк отсудил у АВК кондитерскую фабрику в оккупированном Донецке, а годом раньше АВК потеряла фабрику на Закарпатье, которая также перешла российскому банку.
Также в 2018 году российский банк "Проминвестбанк", принадлежащий российской государственной корпорации "Внешэкономбанк", отсудил у АВК завод в Днепре за долговые обязательства в размере 1,37 миллиарда гривен.
Бизнес АВК на оккупированном Донбассе
Основными акционерами АВК были Владимир Авраменко и Валерий Кравец, который во времена беглого экс-президента Януковича был министром сельского хозяйства в Крыму. По данным СМИ Валерий Кравец продолжал продавать на оккупированном Донбассе сладости ТМ "АВК" даже после начала АТО.
После огласки в украинских СМИ о работе кондитерской фабрики АВК на оккупированных территориях, Валерий Кравец провел ребрендинг и продолжает производство сладостей в, так называемой, "ДНР" под торговой маркой "Лаконд".
Под ТМ "Лаконд" на оккупированных территориях выпускают продукцию АВК / Фото Facebook
Подавляющее большинство ассортимента и названия сладостей, которые выпускают на оккупированных территориях, остались такими же, под которыми выпускались обанкротившейся АВК.