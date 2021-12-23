В профильной ассоциации "Укркондпром" подчеркнули, что 22 декабря цена газа на бирже превысила 73 тысячи гривен за тысячу кубометров. При этом стоимость ресурса росла в этом году ежемесячно, с января, и в начале года составляла для производителей 5,9 тысячи гривен за тысячу кубометров.

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Кондитерские компании приостанавливают производство

Президент "Укркондпром" Александр Балдынюк отметил, что кондитерские предприятия в течение последних нескольких месяцев балансировали на грани рентабельности из-за сверхвысоких цен на газ и роста стоимости всех других составляющих себестоимости продукции.

В прошлом месяце производители покупали газ в среднем по цене около 40 тысяч гривен, и уже при такой стоимости производство многих видов продукции было нерентабельным, а выполнение ранее подписанных контрактов – убыточным,

– подчеркнул Александр Балдынюк.

Глава ассоциации украинских кондитеров добавил, что в декабре поставщики предлагали газ по 55 тысяч гривен за тысячу кубометров, при которой реализовать произведенную продукцию по экономически обоснованным ценам уже было бы очень тяжело.

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Балдынюк пояснил, что при стоимости газа для производственных нужд в 73 тысячи гривен за тысячу кубометров, кондитерским компаниям легче просто свернуть производство , ведь из-за себестоимости продукция будет невостребованная ни на внутреннем, ни на внешнем рынках.

Напомним, что 21 декабря 2021 года цена газа на бирже впервые превысила отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров голубого топлива.