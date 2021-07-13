Концентрация состояния сверхбогачей превысила уровень "Позолоченного века": исследование

По данным экономиста Габриэля Цукмана, состояния 0,00001% самых богатых жителей США сейчас превышают уровень предыдущего исторического пика, который пришелся на "Позолоченный век". В число этих 18 семей входят семьи Джеффа Безоса, Марка Цукерберга и Билла Гейтса.

Габриэль Цукман, французский экономист опубликовал на этой неделе данные, согласно которым по состоянию на 1 июля 0,00001% самых богатых людей в США владеют 1,35% от общего богатства США. Для расчетов Цукман использовал данные Forbes в режиме реального времени.

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В 1913 году, после завершения "Позолоченного века", семьи Рокфеллера, Фрика, Карнеги и Бейкера, чьи имена связаны с крупными монополиями, владели 0,85% от общего богатства США.

Что такое "Позолоченный век" В конце XIX века в США пережили стремительную индустриализацию и экономический рост, создав непомерно большие состояния для ничтожного количества семей. Этот исторически короткий период подъема экономики США в 1865-1893, дважды за тридцатилетний срок заканчивался экономической депрессией, что вызвало панику в 1873 и в 1893 годах. На этот период пришлось создание индустриальных гигантов на северо-востоке США и использования всех возможностей технических и инженерных достижений.

Второй позолоченный век

Сейчас богатые 0,01% – около 18 000 американских семей – также превзошли уровень богатства, достигнутый во время "Позолоченного века". На сегодня эти семьи владеют 10% богатства страны. В те времена только четыре семьи представляли 0,00001% самых богатых – на сегодня это 18 семей.

Джон ДевисонРокфеллер – первый в мире долларовый миллиардер / Фото Getty Images

Для сравнения, в 1913 году 0,01% богачей владели 9% богатства США, а в конце 1970-х годов – только 2%. Отдельные эксперты называют период, начавшийся примерно в 1990 году, "вторым позолоченным веком".

Неравенство растет, богатые уходят от налогов

Учитывая то, что подавляющее большинство богачей получают небольшие зарплаты, а их состояния в основном происходят от акций и недвижимости, они практически не платят налог на прибыль. В США налог на прирост капитала значительно ниже налога на обычный доход.

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С начала пандемии рост фондового рынка увеличил разрыв между богатыми и небогатыми людьми, поскольку владение акциями в основном сосредоточено среди богатых людей. По данным Credit Suisse, число миллионеров во всем мире выросло на 5,2 миллиона и достигло 56,1 миллиона человек. Поэтому рост состояния во время пандемии в основном почувствовали богатые американцы.