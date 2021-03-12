Соединить развлечения и медицину вполне реально, доказательством чего является работа стартапа Racсoon.World. Первыми инновационные гаджеты испытывают немцы и поляки.

Чем занимается Raccoon.World

Украинка Светлана Малеванная, в прошлом юрист, основала компанию Raccoon.World в 2016 году. Стартап разрабатывал контроллеры для виртуальной реальности.

Обратите внимание Успех – это не про инвестиции, – стартап отказался от предложения в 30 миллионов долларов

Однако довольно быстро выяснилось, что на рынке гейминга успеха не будет. Сегодня гаджет Raccoon помогает европейцам быстрее восстанавливать здоровье после травм. Объем инвестиций приближается к 1,4 миллиона евро от инвесторов и около 800 тысяч евро грантами. Так что же компания из сферы медицины имеет к развлечениям?

Как стартап нашел свою нишу

Когда Светлана Малеванная занялась технологическим бизнесом, виртуальная реальность была в моде:

В 2014 году Facebook купил за 2,3 миллиарда долларов VR-стартап Oculus.

купил за 2,3 миллиарда долларов VR-стартап Oculus. А в 2015-м свой VR-шлем выпустил Samsung.

Стартап Малеванной разработал контроллер Raccoon.Clip, который позиционировали как универсальный заменитель мыши или джойстика, способный работать с любой платформой или устройством. Гаджет в виде клипсы надевался на руку, считывал движения игрока и транслировал данные в игру.

Первую партию женщина вместе с командой в 2017 году вывела на краудфандинговую площадку Kickstarter и повезла гаджет на конференцию TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско. Успеха не было, но команда вынесла важный урок – поняла своего клиента.

На самом деле контроллер подошел не так обычным геймерам, как людям, которые имели проблемы с подвижностью рук. Именно встреча с одним таким мальчиком на конференции натолкнула Светлану к переменам.

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Измениться, чтобы выжить

Изменение курса в компании – далеко не редкость:

Amazon начинал как онлайн-библиотека.

Twitter задумывался как сервис для подкастинга.

А YouTube – как площадка для свиданий.

Украинцы с Racoon.World оставили ключевую технологию, но нашли ей новое применение. Они разработали облачную платформу Raccoоn.Recovery для реабилитации.

Как это работает

Платформа собирает данные по использованию контроллера пациентом и передает их врачу. Терапевт может удаленно следить за восстановлением пациента. Контроллеры кисти обеспечили дополнительными датчиками, добавили гаджеты для плеча. Их можно использовать в любой компьютерной игре. Например, автогонки Need for Speed ​​хорошо тренируют запястья.

Алгоритмы, аксессуары и прошивку плат делали сами, для индустриального дизайна и верстки платформы привлекали подрядчиков,

– рассказывает Малеванная.



Устройство Raccoon.Clip используют в играх / Raccoon.World

Немцы и поляки – первые

Продуктом заинтересовалась крупнейшая страховая компания Польши PZU. Ведь так они могут помочь большему количеству людей при малых расходах.

Только 40% европейских пациентов могут получить своевременный доступ к реабилитации. Пока они ждут своей очереди, страховая вынуждена покрывать расходы на медикаменты

– говорит Малеванная.

В Германии несколько сложнее. Чтобы медицинское устройство использовался в клиниках, оно должно попасть в государственный каталог товаров, что возмещаются страховой. Это занимает несколько лет. Но есть и другой путь – через страховые в клиники, как в Польше. Окном в Германию для Raccoon стал акселератор Startupbootcamp Digital Health.

Самостоятельный контроль

В мае 2020 года команда разработала упрощенный вариант Racoon Recovery – программа, которая позволяет проходить реабилитацию без контроллеров.

Пациент прикрепляет смартфон на кисть или плечо, а встроенные акселерометр и гироскоп считывают движения и отправляют данные в облако.

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Реабилитационные центры в локдаун закрылись, и для пациентов это стало единственной возможностью продолжить восстановление,

– объясняет основательница компании.

На конец 2020 года упрощенную версию использовали пациенты 43 клиник в Польше и Германии.

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