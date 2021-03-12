Компьютерные игры станут полезными для здоровья: что придумал украинский стартап Racсoon.World
Соединить развлечения и медицину вполне реально, доказательством чего является работа стартапа Racсoon.World. Первыми инновационные гаджеты испытывают немцы и поляки.
Источник:Forbes
Чем занимается Raccoon.World
Украинка Светлана Малеванная, в прошлом юрист, основала компанию Raccoon.World в 2016 году. Стартап разрабатывал контроллеры для виртуальной реальности.
Обратите внимание Успех – это не про инвестиции, – стартап отказался от предложения в 30 миллионов долларов
Однако довольно быстро выяснилось, что на рынке гейминга успеха не будет. Сегодня гаджет Raccoon помогает европейцам быстрее восстанавливать здоровье после травм. Объем инвестиций приближается к 1,4 миллиона евро от инвесторов и около 800 тысяч евро грантами. Так что же компания из сферы медицины имеет к развлечениям?
Как стартап нашел свою нишу
Когда Светлана Малеванная занялась технологическим бизнесом, виртуальная реальность была в моде:
- В 2014 году Facebook купил за 2,3 миллиарда долларов VR-стартап Oculus.
- А в 2015-м свой VR-шлем выпустил Samsung.
Стартап Малеванной разработал контроллер Raccoon.Clip, который позиционировали как универсальный заменитель мыши или джойстика, способный работать с любой платформой или устройством. Гаджет в виде клипсы надевался на руку, считывал движения игрока и транслировал данные в игру.
Первую партию женщина вместе с командой в 2017 году вывела на краудфандинговую площадку Kickstarter и повезла гаджет на конференцию TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско. Успеха не было, но команда вынесла важный урок – поняла своего клиента.
На самом деле контроллер подошел не так обычным геймерам, как людям, которые имели проблемы с подвижностью рук. Именно встреча с одним таким мальчиком на конференции натолкнула Светлану к переменам.
Измениться, чтобы выжить
Изменение курса в компании – далеко не редкость:
- Amazon начинал как онлайн-библиотека.
- Twitter задумывался как сервис для подкастинга.
- А YouTube – как площадка для свиданий.
Украинцы с Racoon.World оставили ключевую технологию, но нашли ей новое применение. Они разработали облачную платформу Raccoоn.Recovery для реабилитации.
Как это работает
Платформа собирает данные по использованию контроллера пациентом и передает их врачу. Терапевт может удаленно следить за восстановлением пациента. Контроллеры кисти обеспечили дополнительными датчиками, добавили гаджеты для плеча. Их можно использовать в любой компьютерной игре. Например, автогонки Need for Speed хорошо тренируют запястья.
Алгоритмы, аксессуары и прошивку плат делали сами, для индустриального дизайна и верстки платформы привлекали подрядчиков,
– рассказывает Малеванная.
Устройство Raccoon.Clip используют в играх / Raccoon.World
Немцы и поляки – первые
Продуктом заинтересовалась крупнейшая страховая компания Польши PZU. Ведь так они могут помочь большему количеству людей при малых расходах.
Только 40% европейских пациентов могут получить своевременный доступ к реабилитации. Пока они ждут своей очереди, страховая вынуждена покрывать расходы на медикаменты
– говорит Малеванная.
В Германии несколько сложнее. Чтобы медицинское устройство использовался в клиниках, оно должно попасть в государственный каталог товаров, что возмещаются страховой. Это занимает несколько лет. Но есть и другой путь – через страховые в клиники, как в Польше. Окном в Германию для Raccoon стал акселератор Startupbootcamp Digital Health.
Самостоятельный контроль
В мае 2020 года команда разработала упрощенный вариант Racoon Recovery – программа, которая позволяет проходить реабилитацию без контроллеров.
Пациент прикрепляет смартфон на кисть или плечо, а встроенные акселерометр и гироскоп считывают движения и отправляют данные в облако.
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Реабилитационные центры в локдаун закрылись, и для пациентов это стало единственной возможностью продолжить восстановление,
– объясняет основательница компании.
На конец 2020 года упрощенную версию использовали пациенты 43 клиник в Польше и Германии.
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