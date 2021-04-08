Компания Twitter хотела приобрести Clubhouse за 4 миллиарда долларов, – Bloomberg
В Twitter хотели приобрести голосовую соцсеть Clubhouse. Переговоры об этом продолжались последние несколько месяцев.
Источник:Bloomberg
Такую информацию СМИ получило из собственных источников. Люди, которые сообщили об этом, попросили остаться анонимными, так как дело частное.
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Известно, что Clubhouse оценивали примерно в 4 миллиарда долларов. Сейчас переговоры остановились. Почему – неизвестно.
Представитель Twitter отказался комментировать информацию. В Clubhouse также не ответили на запрос журналистов.
Что такое Clubhouse?Это новая социальная сеть. Ее основали бывшие разработчики из Google Пол Дэвисон и Роган Сет. В сети можно общаться в режиме реального времени и только голосом. Другие форматы сервис не поддерживает.
Программа стала популярной в разных странах в феврале 2021 года. Тогда многие хотели зарегистрироваться в сети, однако это можно было сделать только по приглашению.
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