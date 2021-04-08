В Twitter хотели приобрести голосовую соцсеть Clubhouse. Переговоры об этом продолжались последние несколько месяцев.

Такую информацию СМИ получило из собственных источников. Люди, которые сообщили об этом, попросили остаться анонимными, так как дело частное.

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Известно, что Clubhouse оценивали примерно в 4 миллиарда долларов. Сейчас переговоры остановились. Почему – неизвестно.

Представитель Twitter отказался комментировать информацию. В Clubhouse также не ответили на запрос журналистов.

Справка. Ранее в Bloomberg сообщали, что Clubhouse ведет переговоры по привлечению финансирования от инвесторов.

Что такое Clubhouse? Это новая социальная сеть. Ее основали бывшие разработчики из Google Пол Дэвисон и Роган Сет. В сети можно общаться в режиме реального времени и только голосом. Другие форматы сервис не поддерживает.



Программа стала популярной в разных странах в феврале 2021 года. Тогда многие хотели зарегистрироваться в сети, однако это можно было сделать только по приглашению.

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