Комитет Конгресса заявил, что гостиница потеряла более 70 миллионов долларов прибыли, пока Трамп занимал пост президента. В течение его каденции в Trump International часто останавливались члены республиканской партии, а объект в собственности компании экс-президента получил 3,7 миллиона долларов от иностранных правительств , чего хватило бы на 7 400 ночевок.

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Что известно о соглашении

В рамках планируемой передачи собственности Trump International переименуют в Waldorf Astoria, а управлять им будет группа Hilton . Компания открыла гостиницу для посетителей в сентябре 2016 года, после выкупа исторического здания в аренду на 60 лет и через несколько недель после выдвижения кандидатуры Трампа на пост президента от республиканской партии.

120-летнее здание бывшей почты расположено в 1,6 километре от Белого дома , а модернизированная внутри него гостиница насчитывает 263 элитных номера.

Отель расположен недалеко от Белого дома / Фото Getty Images

Детали скандала

Согласно расследованию Конгресса, этот объект бизнеса Дональда Трампа при его каденции на посту президента был убыточным . При этом экс-глава США "скрывал потенциальные конфликты интересов", ведь декларировал доходы гостиницы за время своего президентства в размере 150 миллионов долларов .

Это противоречит законодательству Соединенных Штатов, ведь Конгресс видит в отчетах Трампа преследование политических интересов путем индивидуальной бизнес-деятельности.