Компания Telegram Group, владеющая мессенджером Telegram, привлекла более миллиарда долларов инвестиций. Это случилось после продажи облигаций крупным инвесторам.

Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что благодаря этим инвестициям Telegram продолжит расти во всем мире. Добавил, что они придерживаются своих ценностей и остаются независимыми.

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Цель Telegram – стать финансово устойчивым проектом, который будет служить человечеству на протяжении десятилетий или даже веков. Сегодня мы стали на один шаг ближе к этой цели,

– написал Дуров.

Кто стал инвестором

Источник: Forbes

2 арабские компании инвестировали по 75 миллионов долларов:

Mubadala Investment Company;

Abu Dhabi Catalyst Partners.

В компаниях ожидают дальнейшее развитие Telegram в их стране. Мессенджер планирует открыть свой офис в Абу-Даби.

Cеред крупных инвесторов, которые уложились в проект, есть и Российский фонд прямых инвестиций.

Справка. В начале марта Telegram Group разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации. Таким образом привлекла 1 миллиард долларов. Ставка по бондам составила 7% годовых.

Ранее в СМИ сообщалось, что привлеченные средства компания готова потратить на развитие, а также на возврат денег инвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network, которая не запустилась.

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