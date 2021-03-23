Компания Telegram привлекла 1 миллиард долларов: кто стал инвестором
Компания Telegram Group, владеющая мессенджером Telegram, привлекла более миллиарда долларов инвестиций. Это случилось после продажи облигаций крупным инвесторам.
Источник:Телеграм Павла Дурова
Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что благодаря этим инвестициям Telegram продолжит расти во всем мире. Добавил, что они придерживаются своих ценностей и остаются независимыми.
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Цель Telegram – стать финансово устойчивым проектом, который будет служить человечеству на протяжении десятилетий или даже веков. Сегодня мы стали на один шаг ближе к этой цели,
– написал Дуров.
Кто стал инвестором
Источник: Forbes
2 арабские компании инвестировали по 75 миллионов долларов:
- Mubadala Investment Company;
- Abu Dhabi Catalyst Partners.
В компаниях ожидают дальнейшее развитие Telegram в их стране. Мессенджер планирует открыть свой офис в Абу-Даби.
Cеред крупных инвесторов, которые уложились в проект, есть и Российский фонд прямых инвестиций.
Ранее в СМИ сообщалось, что привлеченные средства компания готова потратить на развитие, а также на возврат денег инвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network, которая не запустилась.
Неудачный запуск TON: коротко
- Еще в конце 2017 года заговорили о создании платформы TON. Главная идея – встроеная платежная система на основе собственного блокчейну TON в мессенджер Telegram.
- Тогда привлекли 1,7 миллиарда долларов инвестиций, однако зря – американский суд запретил Telegram выпуск своей криптовалюта.
- Сейчас инвесторы требуют, чтобы Дуров компенсировал убытки за провал проекту.
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