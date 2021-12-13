Компания в своей рекламе приравняла женщин к коровам: ей объявили бойкот – возмутительное видео

Южнокорейская компания Seoul Milk, занимающаяся производством молочной продукции, выпустила одиозную рекламу. В видео женщины как будто "пасутся" на поле, после чего превращаются в коров.

Рекламный ролик загрузили на официальный ютуб-канал Seoul Milk 29 ноября. 8 декабря, после шквала критики в соцсетях, компания удалила видео.

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Скандальный ролик

По сюжету рекламного видео, мужчина с камерой выходит из леса на поле и видит женщин, одетых в белые наряды. Он будто тайно снимает, как они пьют воду из ручья, "пасутся" и занимаются йогой под солнцем.

Наконец-то нам удалось запечатлеть их на камеру в неприкосновенном уголке природы. Они пьют чистую воду, потребляют экологически чистую пищу и мирно живут в спокойной среде,

– говорит закадровый мужской голос.

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На последних секундах видео "герой" случайно наступает на ветку, чем привлекает к себе внимание женщин, после чего они моментально превращаются в коров. Рекламный ролик заканчивается слоганом: "Чистая вода, органический корм, на 100% чистое сеульское молоко".

Скандальная реклама Seoul Milk: смотрите видео

Реакция сети

В социальных сетях возмутились откровенно сексистскому рекламному ролику:

"Я больше никогда не буду пить Seoul Milk!";

"Людей никогда нельзя приравнивать к скоту, а "шпионские съемки" использовать как рекламный материал".

К слову, Seoul Milk публично принесла извинения "перед всеми, кого оскорбила реклама молока". В компании пообещали провести внутренние проверки.