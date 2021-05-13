Возможно ли, чтобы компания, которая сообщила о рекордных доходах в размере 53 миллиардов долларов, при этом понеся убытки на сумму 1,45 миллиарда долларов, не оплатила ни цента налогов?

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Этот вопрос ставят перед собой регуляторы, политики и следователи с налоговых и фискальных органов стран ЕС, после того, как главное европейское подразделение Amazon представило впечатляющие результаты деятельности 2020 года. Прошлый год в целом стал для компании самого богатого человека мира Джефф Безоса рекордно успешным по всему миру, поскольку пандемия способствовала переходу на онлайн-покупки.

Хитрая стратегия Amazon: международные дочерние компании

Десятки отдельных, но связанных между собой организаций, зарегистрированных в различных юрисдикциях по всему миру, составляют компанию, которую мы знаем как "Amazon". Ее главная публично зарегистрированная компания Amazon.com Inc ежегодно представляет финансовые отчеты в США, но они необязательно должны содержать полную информацию обо всех ее европейских операциях.

Распутать потоки доходов бывает непросто. Например, американские финансовые документы Amazon свидетельствуют о продаже услуг и товаров в Великобритании на сумму 17,5 миллиарда долларов в 2019 году. Однако основная британская дочерняя компания – Amazon UK Services Ltd. – сообщила о доходах на значительно меньшую сумму – всего 4,08 миллиарда долларов. В результате она заплатила корпоративный налог в размере всего 20,34 миллиона долларов. При этом со слов компании, налоги были уменьшены пользуясь государственными льготам, связанных с инвестициями в инфраструктуру.

Склады Amazon в Шотландии / Фото Flickr

Некоторая часть разницы в доходах, вероятно, связана с доходами, которые поступают через основную европейскую дочернюю компанию, зарегистрированную в Люксембурге - Amazon EU Sarl . Эта компания занимается продажей услуг и товаров в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Швеции. В 2020 году она продала товаров и услуг на 53 миллиарда долларов .

Как частная компания с ограниченной ответственностью, Amazon EU Sarl, не обязана публиковать подробную финансовую отчетность . Ее отчетность 2020 года, представленная в Люксембурге, состояла всего из 23 страниц и представляла доходы и расходы по ограниченному числу общих разделов, не предлагая разбивки операций по странам.

В Европе существует множество других дочерних компаний Amazon, начиная от различных национальных подразделений и заканчивая другими люксембургскими подразделениями, такими как Amazon Europe Core Sarl и Amazon Web Services EMEA Sarl – компания, предоставляющая IТ-услуги.

Оборот и перемещения прибыли

Наличие сети международных дочерних компаний может предоставить транснациональным корпорациям множество путей для снижения уплачиваемых ими налогов . Прибыль можно перемещать из одной компании в другую, чтобы воспользоваться преимуществами различных налоговых правил в различных юрисдикциях.

Например, компания, расположенная в стране А со ставкой корпоративного налога 35%, может платить другой компании, расположенной в стране Б со ставкой корпоративного налога 12,5%, за услуги или за использование интеллектуальной собственности, например, названия бренда. Еще, как альтернатива, одна организация может взимать с другой проценты за кредит. Если расходы превысят доходы, то налог платить не придется.

Присутствие в различных юрисдикциях может дать компаниям возможность накапливать преимущества, такие как налоговые льготы, которые иногда могут быть использованы для списания будущих налогов. Убытки компании Amazon EU Sarl в размере 1,45 миллиарда долларов привели к начислению почти 68 миллионов долларов налоговых кредитов, которые могут быть использованы в будущем, в дополнение к накопленным 3,27 миллиардам долларов убытков, перенесенных на будущее.

Ошибка или хитрость?

Особенностью некоторых зарубежных дочерних компаний Amazon является то, что они из года в год оказываются убыточными. В случае с Amazon EU Sarl представитель Amazon заявил, что убытки в размере 1,45 миллиарда долларов были обусловлены инвестициями в Европе, особенно в инфраструктуру, а также низкой маржой, присущей розничной торговли.

В отчетности Amazon EU Sarl указанные расходы в размере 38,2 миллиарда долларов по статье "сырье и расходные материалы", 15 миллиардов долларов по статье "другие внешние расходы" и 278 миллионов долларов евро по статье "другие операционные расходы".

Гигантский сортировочно-упаковочный центр Amazon в городе Рагли (Англия) / Фото Birminghammail

"Другие внешние расходы" включают "оказание услуг от аффилированных предприятий", а "другие операционные расходы" "в основном связаны с лицензионными соглашениями и роялти с аффилированными предприятиями", говорится в отчетности.