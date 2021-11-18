Компания Roblox возглавила список самых дорогих разработчиков видеоигр: как ей это удалось

Недавно компания Roblox стала самым дорогим разработчиком видеоигр, достигнув рыночной капитализации более чем в 62 миллиарда долларов. Пока Microsoft и Facebook только обсуждают планы касательно метавселенной, Roblox уже активно ее создает.

Выручка компании за третий квартал 2021 года выросла на 102% – до 509 миллионов долларов. Чистые убытки за этот промежуток времени в разы меньше – 77 миллионов долларов. Ежедневно игровую платформу, созданную Roblox, запускают более 47 миллионов пользователей.

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Успех, несмотря на неутешительные прогнозы

Аналитики прогнозировали, что интерес к игровой платформе Roblox снизится вместе с началом нового учебного года. На хеллоуинские выходные игра была недоступна из-за технического сбоя в течение 70 часов, что также должно было повлиять на прибыль компании.

Однако прогнозы не оправдались, и благодаря успешному кварталу Roblox смогла опередить лидера рынка Activision Blizzard (разработчик Call of Duty, Warcraft, Diablo) по рыночной капитализации – у конкурента она составляет 54 миллиарда долларов.

От школьников к метавселенной

Roblox создали в 2004 году американцы Дэвид Башуцки и Эрик Кассел. За первые 15 лет существования компания привлекла более 865 миллионов долларов инвестиций, а в 2020 году вышла на фондовую биржу Нью-Йорка через прямой листинг. В первый же день ее оценка составляла 45 миллиардов долларов.

По словам профессора из университета Калифорнии Мими Ито, основные игроки в Roblox – дети от 9 до 15 лет. Они любят платформу, поскольку на ней легко создавать собственные игры и знакомиться с другими пользователями, которые находятся в виртуальной геймифицированной вселенной.

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Главный актив компании – собственная виртуальная валюта Robux, на покупку которой игроки в 2020 году потратили 1,9 миллиарда долларов. Также Roblox зарабатывает на активных разработчиках – они продают свои виртуальные товары на платформе, а компания снимает комиссию в размере 50% за каждую транзакцию.

К слову, компания не отчитывается о количестве игроков в отдельных странах. Вместе с тем прямой конкурент Roblox Minecraft, пока не имеющий внутренней валюты, входит в пятерку самых популярных игр в Украине.