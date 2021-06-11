Компания Netflix открыла собственный магазин: что продают и какие цены

Netflix запустила собственный магазин Netflix.shop. В нем продают сериальную продукцию. Такая идея пришла после неудачного первого квартала года – таким образом пытаются компенсировать потери.

Неудача состояла в том, что сервис ожидал получить на 2 миллиона больше подписчиков. К сожалению, надежды не оправдались.

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"Нам нравится, когда большие истории выходят за рамки экранов и становятся частью жизни людей. И именно поэтому мы запускаем Netflix.shop как новое захватывающее место", – сказал вице-президент по потребительским товарам Джош Сайм.

Есть также информация, что Netflix.shop регулярно выпускать эксклюзивные лимитированные вещи, связанные с фильмами и сериалами.

Какой товар можно уже купить

Одежду.

Фигурки с мотивами аниме "Ясукэ" и "Эдем".

Лимитированные предметы из сериала "Люпен".

Стоит заметить, что Netflix уже давно продает товары под своим брендом. В частности, магазин Pull&Bear уже 2 года выпускает продукцию по мотивам сериалов.

В июле планируют представить коллекцию одежды по мотивам сериалов "Ведьмак" и "Очень странные дела".

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