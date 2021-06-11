Неудача состояла в том, что сервис ожидал получить на 2 миллиона больше подписчиков. К сожалению, надежды не оправдались.
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"Нам нравится, когда большие истории выходят за рамки экранов и становятся частью жизни людей. И именно поэтому мы запускаем Netflix.shop как новое захватывающее место", – сказал вице-президент по потребительским товарам Джош Сайм.
Есть также информация, что Netflix.shop регулярно выпускать эксклюзивные лимитированные вещи, связанные с фильмами и сериалами.
Какой товар можно уже купить
- Одежду.
- Фигурки с мотивами аниме "Ясукэ" и "Эдем".
- Лимитированные предметы из сериала "Люпен".
В июле планируют представить коллекцию одежды по мотивам сериалов "Ведьмак" и "Очень странные дела".
Цены на одежду
- Товар, за который можно заплатить меньше всего – футболки. За них примерно надо заплатить 35 долларов – 948 гривен.
- Худые и свитшоты стоят от 74 долларов, а это 2 тысячи гривен.