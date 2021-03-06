С августа компания инвестора-миллиардера Рональда Барона продала клиентам 1,8 миллиона акций Tesla. Такое решение приняли, ведь акции становились слишком большой долей в некоторых портфелях.

Стоит отметить, что Baron Capital продала акции несмотря на то, что в течение следующих 10 лет Рональд Барон прогнозирует рост бумаг компании до 2 тысяч долларов.

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Барон заявил, что ему жаль это делать, однако нужно.

Было мучительно продавать каждую акцию,

– сказал он.

Миллиардер добавил, что лично не продал ни одной акции производителя электромобилей, а их было более 1,1 миллиона.

Компания сообщила о продаже 1,8 миллиона акций автопроизводителя с августа по февраль. Примерно 1,2 миллиона из этих акций были проданы по цене от 400 до 900 долларов за акцию.

Известно, что по состоянию на 28 февраля Baron Capital владел более 6,1 миллиона акций Tesla. Их приобрели по средней цене – 42,34 доллара за акцию.

Важно! По словам Барона, он будет сохранять свои акции как минимум 10 лет. Главу Tesla Барон заверил, что продаст свою долю последним.

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