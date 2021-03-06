Было больно, – компания миллиардера Барона продала 1,8 миллиона акций Tesla
С августа компания инвестора-миллиардера Рональда Барона продала клиентам 1,8 миллиона акций Tesla. Такое решение приняли, ведь акции становились слишком большой долей в некоторых портфелях.
Источник:CNBC
Стоит отметить, что Baron Capital продала акции несмотря на то, что в течение следующих 10 лет Рональд Барон прогнозирует рост бумаг компании до 2 тысяч долларов.
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Барон заявил, что ему жаль это делать, однако нужно.
Было мучительно продавать каждую акцию,
– сказал он.
Миллиардер добавил, что лично не продал ни одной акции производителя электромобилей, а их было более 1,1 миллиона.
Компания сообщила о продаже 1,8 миллиона акций автопроизводителя с августа по февраль. Примерно 1,2 миллиона из этих акций были проданы по цене от 400 до 900 долларов за акцию.
Известно, что по состоянию на 28 февраля Baron Capital владел более 6,1 миллиона акций Tesla. Их приобрели по средней цене – 42,34 доллара за акцию.
Акции Tesla: последние новости
- Акции за последний год выросли на 338%. Одна акция стоит 653,20 долларов.
- Рыночная капитализация компании – примерно 619,2 миллиарда долларов.
- Барон в июне спрогнозировал, что акции Tesla вырастут в более чем 10 раз. С тех пор акции действительно взлетели.
- Уже через 3 месяца, в октябре, Барон объявил, что Tesla станет компанией с оборотом в 2 триллиона долларов.
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