Продажи игрушек бренда Lego существенно выросли в 2020 году – на 21%. Есть несколько причин такого успеха. Одна с них – электронная коммерция из-за пандемии COVID-19. Люди проводили больше времени дома и заказывали новинки для своих детей, чтобы на самоизоляции было веселее.

Компания также завоевывает новые рынки в Китае. Она работает над серьезным развитием электронной коммерции.

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В компании Lego сообщили, что считают причинами успеха следующие критерии:

расширение ассортимента продукции;

окупаемость инвестиций в электронную коммерцию;

резкий рост электронной коммерции в мире.

Это действительно результат огромных усилий всей организации, особенно со всеми вещами, с которыми нам приходилось справляться в течение года,

– сказал генеральный директор CNBC Нильс Кристиансен.

Продажи выросли на 13% по сравнению с 2019 годом и составили 43,7 миллиарда крон. Стоит отметить, что это самый большой объем продаж Lego в год.

Что покупали клиенты Lego

Самые продаваемые – именно классические наборы Lego. Однако многие заказывали и тематические товары из Super Mario, Nintendo и Disney Star Wars.

Наше исследование действительно показывает, что все больше семей собирают Lego вместе,

– рассказал Кристиансен.