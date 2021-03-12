Развлекались на самоизоляции: компания Lego достигла рекордных продаж во время пандемии
Продажи игрушек бренда Lego существенно выросли в 2020 году – на 21%. Есть несколько причин такого успеха. Одна с них – электронная коммерция из-за пандемии COVID-19. Люди проводили больше времени дома и заказывали новинки для своих детей, чтобы на самоизоляции было веселее.
Источник:CNBC
Компания также завоевывает новые рынки в Китае. Она работает над серьезным развитием электронной коммерции.
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В компании Lego сообщили, что считают причинами успеха следующие критерии:
- расширение ассортимента продукции;
- окупаемость инвестиций в электронную коммерцию;
- резкий рост электронной коммерции в мире.
Это действительно результат огромных усилий всей организации, особенно со всеми вещами, с которыми нам приходилось справляться в течение года,
– сказал генеральный директор CNBC Нильс Кристиансен.
Продажи выросли на 13% по сравнению с 2019 годом и составили 43,7 миллиарда крон. Стоит отметить, что это самый большой объем продаж Lego в год.
Что покупали клиенты Lego
Самые продаваемые – именно классические наборы Lego. Однако многие заказывали и тематические товары из Super Mario, Nintendo и Disney Star Wars.
Наше исследование действительно показывает, что все больше семей собирают Lego вместе,
– рассказал Кристиансен.
Трудные моменты компании
Такой успех Lego получила не сразу. Из-за пандемии компания была вынуждена закрыть производственные предприятия в Мексике и Китае, также временно прекратила работу некоторых торговых точек.
Расходы было не малыми, однако это не помешало побить собственный рекорд по продажам.
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