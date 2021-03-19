Итальянский производитель Lamborghini получил рекордную прибыль в 2020 году. Успеху, скорее всего, способствовали богатые клиенты из Китая.

Стоит заметить, что завод были вынуждены закрыть более чем на 2 месяца во время пандемии COVID-19. Однако это не помешало получить потрясающий результат в итоге за год.

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Автопроизводитель в 2020 году поставил 7430 авто – это лишь на 9% ниже рекордного уровня 2019 года. Ожидали, что результат будет значительно хуже из-за пандемии.

Какими были продажи

Продажи превысили 1,6 миллиарда евро. Это на 11% меньше, чем получили в 2019 году. Представители компании сказали причину успеха. Они считают, что прибыль выросла до рекордно высокого уровня из-за того, что клиенты заказывали дорогие автомобили, в которых имеются широкие возможности индивидуализации.

Прогнозы на 2021 год

Ожидается, что результат в 2021 году будет еще лучшим. Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельман сообщил, что в компании уже есть заказы на 9 месяцев.

Это похоже на фондовые рынки. У покупателей хорошее настроение, они не могут дождаться момента, чтобы снова выйти и насладиться жизнью,

– заверил Винкельман.

Несмотря на все, у Lamborghini есть серьезная проблема – усиление норм выбросов во всем мире и переход на электромобили.

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Есть и другие производители спортивных автомобилей, такие как:

Ferrari;

McLaren;

Bugatti.

Этим компаниям, которые стали известными благодаря мощным, громким двигателям, теперь необходимо овладеть несколько иную сферу – электромобили.

Винкельман намекнул, что Lamborghini может сделать первые анонсы электромобилей уже в апреле. Однако об этом еще неизвестно.