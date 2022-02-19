Компания Илона Маска представила проект подземной транзитной системы Майами

The Boring Company Илона Маска презентовала властям Майами проект подземной транзитной системы. Компания планирует построить семь станций, а протяженность туннельной системы составит около 10 километров.

Такая транзитная система позволит перевозить более 7 500 пассажиров в час в районе Северного Майами-Бич. Стоимость проекта оценивается в 185 – 220 миллионов долларов.

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Проект компании Маска для Майами

Строительство транзитной системы будет длиться не менее трех лет, если The Boring Company удастся ускорить процесс получения всех необходимых разрешений.

В проекте представлены и несколько потенциальных модернизаций подземной петли Северного Майами-Бич. Они включают возможное строительство пятикилометровой подземной ветви до стадиона "Хард-Рок" и трехкилометрового тоннеля к кампусу Бискейн Международного университета Флориды.

Чем занимается The Boring Company Инфраструктурная и туннельная компания, основанная Илоном Маском в конце 2016 года. Цель ее деятельности – решить проблему пробок на дорогах и повысить скорость выкапывания сети тоннелей настолько, чтобы это стало финансово выгодно.



Источник: Инфраструктурная и туннельная компания, основанная Илоном Маском в конце 2016 года. Цель ее деятельности – решить проблему пробок на дорогах и повысить скорость выкапывания сети тоннелей настолько, чтобы это стало финансово выгодно.Источник: Wikipedia

К слову, вице-премьер Северного Майами-Бич Майкл Джозеф заявил, что подобная сеть тоннелей, соединяющая центр города с пляжем, будет полезна как для местных жителей, так и для туристов.

Кроме того, стоимость строительства одного километра транзитной системы The Boring Company в разы дешевле, чем в других проектах массового транзита, предлагаемых в Южной Флориде, и строительство не будет столь разрушительным для местной экономики,

– добавил Майкл Джозеф.

Добавим, что в настоящее время город ищет финансирование у региональных, государственных и федеральных властей, чтобы все же реализовать проект модернизации и расширения подземной транзитной системы города.