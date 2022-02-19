Компания Илона Маска представила проект подземной транзитной системы Майами
Источник:Business Insider
The Boring Company Илона Маска презентовала властям Майами проект подземной транзитной системы. Компания планирует построить семь станций, а протяженность туннельной системы составит около 10 километров.
Такая транзитная система позволит перевозить более 7 500 пассажиров в час в районе Северного Майами-Бич. Стоимость проекта оценивается в 185 – 220 миллионов долларов.
Читайте также Илон Маск пожертвовал 5,7 миллиарда долларов: на что могут пойти деньги
Проект компании Маска для Майами
Строительство транзитной системы будет длиться не менее трех лет, если The Boring Company удастся ускорить процесс получения всех необходимых разрешений.
В проекте представлены и несколько потенциальных модернизаций подземной петли Северного Майами-Бич. Они включают возможное строительство пятикилометровой подземной ветви до стадиона "Хард-Рок" и трехкилометрового тоннеля к кампусу Бискейн Международного университета Флориды.
Чем занимается The Boring CompanyИнфраструктурная и туннельная компания, основанная Илоном Маском в конце 2016 года. Цель ее деятельности – решить проблему пробок на дорогах и повысить скорость выкапывания сети тоннелей настолько, чтобы это стало финансово выгодно.
Источник: Wikipedia
К слову, вице-премьер Северного Майами-Бич Майкл Джозеф заявил, что подобная сеть тоннелей, соединяющая центр города с пляжем, будет полезна как для местных жителей, так и для туристов.
Кроме того, стоимость строительства одного километра транзитной системы The Boring Company в разы дешевле, чем в других проектах массового транзита, предлагаемых в Южной Флориде, и строительство не будет столь разрушительным для местной экономики,
– добавил Майкл Джозеф.
Добавим, что в настоящее время город ищет финансирование у региональных, государственных и федеральных властей, чтобы все же реализовать проект модернизации и расширения подземной транзитной системы города.