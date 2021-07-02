Компания Илона Маска нарушила обещание: на Tesla ждет суд

Владелец Tesla подал коллективную жалобу на автопроизводителя, заявив, что компания нарушила собственное обещание о бесплатной пожизненной зарядке электромобилей для некоторых владельцев. Сможет ли адвокат из Калифорнии выиграть суд у гиганта электромобилестроения.

Для повышения продаж с 2012 по 2016 год компания Tesla обещала покупателям большинства своих моделей, что они смогут пользоваться сетью зарядных станций Supercharger бесплатно в течение всей жизни.

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Однако в конце 2016 компания ввела плату для водителей, которые оставили свои автомобили на зарядных станциях Supercharger после окончания зарядки. Эта плата за "простой" в США составляет 0,50 доллара за минуту или 1 доллар в минуту, когда станция работает на полную мощность.

В чем обвиняют Tesla

Кевин Шенкман, адвокат из Южной Калифорнии, подал жалобу на автопроизводителя 24 июня в Высший суд округа Аламеда, заявив, что введение оплаты за простой свидетельствует о том, что Tesla нарушила свое обещание о пожизненной бесплатной зарядке на станциях Supercharging.

Смотрите видео от Илона Маска о бесплатной зарядке автомобилей Tesla:

В жалобе Tesla обвиняют в нарушении контракта, а также в нарушении законов Калифорнии о рекламе и конкуренции. В иске владелец электромобиля Tesla хочет, чтобы участниками иска стали также те жители штата Калифорния, которые купили автомобиль с поддержкой технологии Supercharger до 17 декабря 2016 года.

Владелец отказался платить за простой автомобиля Tesla

Кевин Шенкман заплатил 83 570 долларов за свою Model S в 2014 году, в договоре купли-продажи которой было указано, что в комплектации включено режим "Supercharger Enabled", говорится в иске.

Владелец Tesla отказался оплачивать понесенные им расходы за простой авто, и ему запретили доступ к зарядке Supercharger, пока не оплатит счета. Письмо от Tesla с запретом доступа было добавлено к иску в качестве вещественного доказательства.

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Действительно ли Tesla обманывает покупателей

В иске говорится, что Шенкман купил свой автомобиль Tesla "именно потому, что понимал, что зарядка Supercharging будет бесплатной в течение всей жизни", и что он "не купил бы Tesla в противном случае".

В иске владелец Tesla также заявил, что он хочет представлять интересы всех ранних покупателей Tesla, чтобы возместить их расходы и штрафные убытки. Он также просит суд вынести постановление, запрещающее Tesla вводить плату.

Изменения внесенные Tesla значительно ухудшают ценовое предложение, которое было обещано ранним клиентам.

– говорится в иске.

Станции Tesla Supercharger перегружены

В Tesla около 2 800 пунктов зарядки Supercharger по всему миру, включая около 1 100 в США. Но они стали "перегруженными" по мере роста продаж Tesla, заявляет в иске адвокат.

Зарядные станции Tesla Supercharger перегружены / Фото Habr

В то же время производителя электромобилей Tesla обвиняют в том, что он умышленно ввел плату за использование Supercharging, чтобы справиться с растущим спросом на использование технологии быстрой зарядки. При этом не учтя необходимость увеличения количества станций Supercharger, в связи с увеличением производства автомобилей Tesla. Речь идет о том, что ввиду запланированного увеличения объемов производства и продаж электромобилей, компания Tesla должна была понимать, что это приведет к нехватке доступных зарядных устройств Supercharger и предпринять превентивные шаги в этом направлении.

Tesla Supercharger в Украине: обещания Илона Маска и реалии

Напомним, что еще в последние дни 2018 года Илон Маск обещал в течение следующего 2019 года покрыть сетью Tesla Supercharger 100% Европы, в том числе Украину.

Однако последние данные относительно потенциального размещения зарядных станций Tesla Supercharger в Украине, которые были поданы изданием Autogeek, свидетельствуют о том, что украинские владельцы автомобили Tesla вряд ли могут ожидать появления фирменных станций быстрой зарядки их электромобилей раньше 2022 года.

До 2022 года зарядок Tesla Supercharger в Украине не будет / Фото Googlemaps