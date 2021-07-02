Для повышения продаж с 2012 по 2016 год компания Tesla обещала покупателям большинства своих моделей, что они смогут пользоваться сетью зарядных станций Supercharger бесплатно в течение всей жизни.

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Однако в конце 2016 компания ввела плату для водителей, которые оставили свои автомобили на зарядных станциях Supercharger после окончания зарядки. Эта плата за "простой" в США составляет 0,50 доллара за минуту или 1 доллар в минуту, когда станция работает на полную мощность.

В чем обвиняют Tesla

Кевин Шенкман, адвокат из Южной Калифорнии, подал жалобу на автопроизводителя 24 июня в Высший суд округа Аламеда, заявив, что введение оплаты за простой свидетельствует о том, что Tesla нарушила свое обещание о пожизненной бесплатной зарядке на станциях Supercharging.

Смотрите видео от Илона Маска о бесплатной зарядке автомобилей Tesla:

В жалобе Tesla обвиняют в нарушении контракта, а также в нарушении законов Калифорнии о рекламе и конкуренции. В иске владелец электромобиля Tesla хочет, чтобы участниками иска стали также те жители штата Калифорния, которые купили автомобиль с поддержкой технологии Supercharger до 17 декабря 2016 года.

Покупатели, которые приобрели другие модели Tesla с меньшими батареями, а также те, кто приобрел автомобили после марта 2017 года, не получили пожизненную бесплатную зарядку Supercharger.

Владелец отказался платить за простой автомобиля Tesla

Кевин Шенкман заплатил 83 570 долларов за свою Model S в 2014 году, в договоре купли-продажи которой было указано, что в комплектации включено режим "Supercharger Enabled", говорится в иске.

Владелец Tesla отказался оплачивать понесенные им расходы за простой авто, и ему запретили доступ к зарядке Supercharger , пока не оплатит счета. Письмо от Tesla с запретом доступа было добавлено к иску в качестве вещественного доказательства.

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Действительно ли Tesla обманывает покупателей

В иске говорится, что Шенкман купил свой автомобиль Tesla " именно потому, что понимал, что зарядка Supercharging будет бесплатной в течение всей жизни", и что он "не купил бы Tesla в противном случае".

В иске владелец Tesla также заявил, что он хочет представлять интересы всех ранних покупателей Tesla, чтобы возместить их расходы и штрафные убытки. Он также пр осит суд вынести постановление, запрещающее Tesla вводить плату.

Изменения внесенные Tesla значительно ухудшают ценовое предложение, которое было обещано ранним клиентам.

– говорится в иске.

Станции Tesla Supercharger перегружены

В Tesla около 2 800 пунктов зарядки Supercharger по всему миру, включая около 1 100 в США. Но они стали "перегруженными" по мере роста продаж Tesla, заявляет в иске адвокат.

Зарядные станции Tesla Supercharger перегружены / Фото Habr

В то же время производителя электромобилей Tesla обвиняют в том, что он умышленно ввел плату за использование Supercharging, чтобы справиться с растущим спросом на использование технологии быстрой зарядки . При этом не учтя необходимость увеличения количества станций Supercharger, в связи с увеличением производства автомобилей Tesla. Речь идет о том, что ввиду запланированного увеличения объемов производства и продаж электромобилей, компания Tesla должна была понимать, что это приведет к нехватке доступных зарядных устройств Supercharger и предпринять превентивные шаги в этом направлении.

Tesla Supercharger в Украине: обещания Илона Маска и реалии

Напомним, что еще в последние дни 2018 года Илон Маск обещал в течение следующего 2019 года покрыть сетью Tesla Supercharger 100% Европы, в том числе Украину.

Однако последние данные относительно потенциального размещения зарядных станций Tesla Supercharger в Украине, которые были поданы изданием Autogeek , свидетельствуют о том, что украинские владельцы автомобили Tesla вряд ли могут ожидать появления фирменных станций быстрой зарядки их электромобилей раньше 2022 года .