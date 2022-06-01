Шведская компания сделала для россиян только одно исключение. На территории государства-агрессора IKEA откроет отделы только для обмена и возврата товаров. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.

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Новый анонс IKEA о работе в России

Эти услуги будут доступны с 1 июня. Компания также добавила, что IKEA приостановила продажи в России на неопределенный период времени и призывала следить за дальнейшей информацией на их сайте.

К теме! Шведская компания IKEA покинула российский рынок. Известная корпорация также приостановила деятельность в Белоруссии, которая, к сожалению, стала плацдармом для российских военных. На этот шаг корпорация пошла из-за циничной войны, которую Россия начала в Украине.

Что известно о компании

Корпорацию IKEA в 1943 году основал Ингвар Кампрад, информирует сайт. Из компании, которая присылала по почте товары по каталогу за десятилетия IKEA превратилась во всемирно известный бренд. В 2008 году компания стала крупнейшим в мире продавцом мебели. Это частная компания, акции которой не торгуются на фондовом рынке.

Согласно данным Forbes, IKEA открыла 422 магазина на более чем 50 рынках в мире. Приблизительно 70% магазинов компании расположены в странах Европы. Лучшими государствами для шведской компании являются:

Германия с 15% продаж,

продаж, США, где этот показатель равен 14%.

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