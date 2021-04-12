Google приобрела успешный стартап Dysonics – он работает над технологией объемного звука. Предполагают, что Google использует его для своих новых устройств.

Говорится о наушниках, колонках и устройствах дополненной реальности. Стоит отметить, что компания приобрела стартап еще в декабре 2020 года, но известно об этом стало только сейчас.

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На каких условиях было заключено соглашение – пока неизвестно. О самой покупке сообщили в заявке Управления по патентам и товарным знакам США.

Справка. В сети делятся предположением, что Google хочет добавить объемное звучание в свои фирменные наушники Pixel Buds. Такую технологию уже использовали в некоторых моделях наушников Apple AirPods.

Теперь у Google есть некоторые патенты на технологии бинаурального аудио.

Что такое бинауральное аудио? Это способ, который передает звук таким, каким его слышит человек. С помощью бинаурального эффекта у человека есть пространственное восприятие звуков. Оно становится возможным благодаря тому, что в одно ухо звуковые волны приходят раньше, а во второе – позже.

Что известно о Dysonics