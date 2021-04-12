Компания Google купила стартап Dysonics, который занимается 3D-аудио
Google приобрела успешный стартап Dysonics – он работает над технологией объемного звука. Предполагают, что Google использует его для своих новых устройств.
Источник:Protocol
Говорится о наушниках, колонках и устройствах дополненной реальности. Стоит отметить, что компания приобрела стартап еще в декабре 2020 года, но известно об этом стало только сейчас.
Читайте также История, которая длилась 10 лет: Google выиграла суд против Oracle
На каких условиях было заключено соглашение – пока неизвестно. О самой покупке сообщили в заявке Управления по патентам и товарным знакам США.
Теперь у Google есть некоторые патенты на технологии бинаурального аудио.
Что такое бинауральное аудио?Это способ, который передает звук таким, каким его слышит человек. С помощью бинаурального эффекта у человека есть пространственное восприятие звуков. Оно становится возможным благодаря тому, что в одно ухо звуковые волны приходят раньше, а во второе – позже.
Что известно о Dysonics
- Стартап Dysonics основали еще в 2011 году.
- Компания занимается разработкой технологий объемного звука.
- Стоит отметить, что Dysonics сотрудничал с авиаперевозчиком Virgin America. В рамках этого соглашения стартап добавил объемный звук в развлекательную систему в самолетах.
- Также компания – автор программного обеспечения для создания 3D-звука в VR-контента.
Поделиться новостью