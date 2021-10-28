Об этом решении основатель корпорации сообщил на презентации ребрендинга.

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Марк Цукерберг объяснил, что таким образом Facebook намерен продемонстрировать, что компания давно не только одна соцсеть, но также владелец WhatsApp, Instagram, Oculus и других активов.

Facebook изменит название на Meta / Скриншот

"Метавселенная" от Facebook: что известно

Этот проект Марк Цукерберг считает ключевым для Facebook. Концепция Metaverse предполагает разработку цифровых миров. В них одновременно могут находиться несколько человек.

Определяющей Метавселенной будет присутствие и ощущение того, что пользователь действительно находится там с людьми. В компании ожидают, что он объединит все соцсети и сервисы, подконтрольные компании.

Цукерберг заявил, что Facebook изменит название: смотрите видео