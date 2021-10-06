В магазине будут продавать около 2 тысяч самых популярных товаров с лучшими оценками клиентов. Его называют "4-звездочный Amazon", потому что все представленные предложения имеют оценку от 4 и выше на сайте компании.

Читайте также Персонализированный маркетинг: Киевстар приглашает на бесплатный вебинар

Что и как будут продавать в оффлайн-магазине Amazon

Ассортимент товаров, который охватывает книги, бытовую технику, игрушки, электронику и так далее, отражает потребительские привычки клиентов в онлайне. Например, в оффлайн-магазине есть прилавок "Желанные", где размещены самые популярные товары из списков пожеланий клиентов.

В магазине используют цифровые ценники , чтобы обеспечить одинаковую и актуальную стоимость товаров – такую же, как в интернете. При этом посетители не должны иметь собственный аккаунт на онлайн-платформе компании.

В оффлайн-представительстве клиенты также смогут забирать заказы , которые они совершили в онлайне. Такая практика существует и в более 30 оффлайн-магазинах , которые Amazon открыла в США.